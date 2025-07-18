106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается

За первые шесть месяцев 2025 года промышленный сектор Казахстана продемонстрировал уверенный рост: индекс промышленного производства (ИПП) составил 106,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Данные, предоставленные Бюро национальной статистики АСПиР РК, говорят о продолжении позитивной динамики в самой крупной экономике Центральной Азии.

Основной локомотив роста

Основным драйвером промышленного роста остается горнодобывающая промышленность, увеличившая производство на 8,4%, с ИПП 108,4%. Это обусловлено существенным приростом добычи угля (+11,7%), сырой нефти (+11,6%) и прочих полезных ископаемых (+12,6%) – крупнейших компонентов экспортного потенциала страны. Казахстан благодаря богатым запасам нефти, газа и урана удерживает статус одного из мировых лидеров в добыче сырья.

Промышленность продолжает вносить существенный вклад в экономический рост Казахстана, – комментирует данные статистики экономист Руслан Султанов, отмечая новые для страны диспропорции.

"За общим положительным результатом скрываются важные структурные нюансы. Рост во многом обеспечен сырьевым сектором – прежде всего, за счет расширения добычи нефти на Тенгизе. Это дало мощный импульс всей горнодобывающей промышленности. В то же время темпы роста обрабатывающей промышленности начали замедляться". Руслан Султанов

Диверсификация и инновации

Обрабатывающий сектор вырос на 5,5% и занимает в структуре промышленного производства почти половину объема (47,3%). Внутренний прирост обеспечили:

пищевые продукты (+10%),

напитки и табачные изделия (в совокупности +25,7%),

коксовое топливо и нефтепродукты (+9,6%),

химическая промышленность (+7%)

машиностроение (+11,1%).

Такой широкий рост отражает стремление Казахстана снизить сырьевую зависимость, развивая производство товаров с высокой добавленной стоимостью и поддерживая стратегическую диверсификацию своей экономики, – отмечают эксперты.

Фото: Zakon.kz

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Региональное распределение

Промышленные показатели улучшились в 18 регионах страны. Лидерами роста стали СКО, Атырауская, Жамбылская, Туркестанская области, а также города Алматы и Шымкент. Это свидетельствует о расширении промышленного развития за пределы традиционных центров и указывает на более сбалансированное региональное экономическое развитие. Снижение промышленного производства отмечено только в двух регионах – области Улытау и ВКО.

Вызовы коммунального сектора

Снабжение электроэнергией, газом и паром продемонстрировало скромный рост (+0,5%). В то же время сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов сократилась на 5,3%. Снижение связано с уменьшением объемов забора и обработки воды (-9,6%), а также экологическими вызовами, что подчеркивает необходимость инвестиций в устойчивую инфраструктуру и экологические технологии для поддержки промышленного роста в долгосрочной перспективе.

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Итоги и перспективы

Промышленность Казахстана укрепила свои позиции в первой половине 2025 года, сочетая преимущество в сырьевом секторе с ростом переработки и машиностроения. Однако для сохранения позитивного тренда и повышения экономической устойчивости стране важно продолжать усилия по диверсификации, развитию инноваций, поддержке регионов с низкой динамикой и инвестициям в экологические проекты.

"Несмотря на быстрый рост в первом квартале (и это еще при высокой базе 2024 года), к середине года три крупнейшие подотрасли, формирующие более 70% обрабатывающего сектора начали терять динамику. Если данный тренд сохранится, это может повлиять на устойчивость промышленного роста во втором полугодии". Руслан Султанов

Ранее мы сообщили, что за первые шесть месяцев 2025 года индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане демонстрировал разнонаправленную динамику. Особенно показательны цифры за июнь: индекс деловой активности (50,6) сохранился в положительной зоне. При этом производство (51,7), услуги (51,2) и торговля (51,4) показали устойчивый, хотя и умеренный рост.