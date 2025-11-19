В правительстве определили, как повысить доходы казахстанцев

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 19 ноября 2025 года представил "Программу по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы", передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что документ будет реализовываться правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Приоритетом программы является повышение реальных доходов населения за счет обеспечения качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Для этого в программе предусмотрен набор мер и инструментов ключевых направлений экономической политики", – отметил он.

Отмечается, что для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики.

"Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК. Важную роль будет играть реализация Национального инфраструктурного плана до 2029 года. В активную фазу войдет реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В 2026-2028 годах экономика будет расти в среднем на уровне не ниже 5% в год", – сообщил глава МНЭ.

При этом, по его словам, правительство будет таргетировать не просто рост в отраслях в структуре ВВП. В обеспечении роста будет учитываться вклад таких важных факторов, как человеческий капитал, основной капитал, природные ресурсы, производительность труда и технологии.

"Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы", – заверил министр.

Банки второго уровня и холдинг "Байтерек", согласно программе, станут основными источниками кредитования реального сектора, а также ключевыми каналами финансирования точек роста экономики и лидеров отраслей. Для реализации проактивной политики экономического роста будет усилена роль холдинга "Байтерек": планируется перейти от распределительной к стратегической инвестиционной деятельности.

"На сегодня он уже трансформирован в Инвестиционный холдинг страны. Холдинг сосредоточится на реализации 15-20 системообразующих проектов, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект для национальной экономики. Приоритетами для финансирования будут являться ГМК, машиностроение, энергетика, инфраструктура, туризм, АПК, пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия, производство строительных материалов", – пояснил Жумангарин.

Для этого в 2026-2028 годах правительство продолжит выделение бюджетных средств АО "Байтерек" в размере до 1 трлн тенге в соответствии параметрами республиканского бюджета.

Для привлечения иностранных инвестиций также будет использован потенциал МФЦА.

"Контрцикличная фискальная политика станет важным дезинфляционным фактором и фактором укрепления устойчивости госфинансов. Для этого будет обеспечено соблюдение бюджетных правил по трансфертам из Национального фонда и росту расходов бюджета. Дефицит бюджета планируется сократить в 2028 году до 0,9% к ВВП, а ненефтяной дефицит – до 2,7% к ВВП. Государственный долг будет поддерживаться на стабильном уровне к ВВП – не выше 26%", – подчеркнул глава МНЭ.

Будет продолжена работа по повышению суверенного кредитного рейтинга страны, в том числе путем регулярного размещения государственных ценных бумаг на внешних рынках.

С учетом соотношения валютных активов и обязательств правительство будет оставаться внешним нетто-кредитором.

В правительстве программу поддержали.

11 ноября 2025 года Серик Жумангарин рассказал о роли налогов в обеспечении стабильности государства.