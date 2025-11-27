Курс доллара снизился на торгах 27 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,60 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,25 тенге (+0,0065).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,4-518,7 тенге, евро – по 596,8-601,5 тенге, рубли – по 6,49-6,61.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 ноября.
Так, цена февральских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,54%, до 62,20 доллара за баррель.
Январские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,51%, до 58,35 доллара за баррель
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,68 тенге, евро – 600,27 тенге, рубля – 6,58 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 ноября, можно здесь.