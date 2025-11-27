Курс доллара снизился на торгах 27 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,60 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,25 тенге (+0,0065).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,4-518,7 тенге, евро – по 596,8-601,5 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 ноября.

Так, цена февральских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,54%, до 62,20 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,51%, до 58,35 доллара за баррель

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,68 тенге, евро – 600,27 тенге, рубля – 6,58 тенге.

