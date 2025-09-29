Почему банки Казахстана не хотят кредитовать экономику

Общий объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь-август 2025 года составил 11 543,1 млрд тенге. В сопоставимых ценах это означает рост на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Поясним термин "в сопоставимых ценах". Он означает, что измеряемый показатель очищен от инфляции. Если бы цены остались на уровне 2024 года, физический объем инвестиций (то есть реально построенные объекты и купленное оборудование) вырос бы именно на 14,3%. Это позволяет анализировать реальный экономический рост, а не денежный.

Очаги роста и зоны спада

Региональная картина инвестиций демонстрирует высокую степень неравномерности.

Наибольшее увеличение Индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в регионах с активным развитием инфраструктуры, сельского хозяйства и обрабатывающего сектора:

Акмолинская область (+49,3%);

Актюбинская область (+38,7%);

Астана (+35,8%);

Жамбылская область (+32,4%);

Алматы (+26,1%);

Туркестанская область (+25,1%).

Чуть меньше вложения в следующих регионах: области Жетысу (21,6%), Алматинская (16,9), Северо-Казахстанская (16,8%) и Павлодарская (16,7%) области. При этом доля Астаны в общем равна 23,1% от общего объема инвестиций.

Уменьшение ИФО инвестиций наблюдается в двух регионах:

Атырауская область (спад на 29,9%). Резкое сокращение в этом ключевом нефтегазовом регионе, вероятно, связан с завершением крупных проектов и существенным снижением инвестиций в добывающую промышленность.

(спад на 29,9%). Резкое сокращение в этом ключевом нефтегазовом регионе, вероятно, связан с завершением крупных проектов и существенным снижением инвестиций в добывающую промышленность. Область Абай (спад на 0,7%). Здесь снижение минимально, оно, скорее, указывает на сдержанную инвестиционную активность.

Отраслевая структура

Основная доля инвестиций приходится на промышленность (37,3%), однако внутри сектора прослеживаются важные структурные изменения.

Обрабатывающая промышленность показала впечатляющий рост ИФО – 134,3%, увеличив свою долю до 11,0% общего объема. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимают самую крупную долю – 15,7%, но ее ИФО резко упал до 81,9%. Секторы образования (рост на 192,8%) и финансовой и страховой деятельности (рост на 204,1%) демонстрируют феноменальный рост ИФО. Значительные объемы инвестиций также направлены в операции с недвижимым имуществом (19,4%) и транспорт и складирование (18%).

Технологическая структура: преобладание строительства

68,3% от общего объема капитальных вложений направлено на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. Только 27,2% приходится на приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Это говорит о том, что инвестиционный процесс пока ориентирован на создание физической инфраструктуры, а не на прямое технологическое перевооружение.

Источники финансирования подчеркивают низкую долю банковского кредитования:

Собственные средства хозяйствующих субъектов остаются преобладающими – 7320,3 млрд тенге, или 63,4% от общего объема. Бюджетные средства выросли до 23,0% от общего объема (с 18,5% в 2024 году) и увеличились на 42,6% по сравнению с 2024 годом. Это говорит о значительной роли государства в стимулировании инвестиционного процесса. Доля кредитов банков остается крайне низкой – всего 3,5% (падение с 3,6% в 2024 году), что отражает проблему доступа к долгосрочному банковскому финансированию. Около половины общереспубликанского объема (45,8%) инвестиций приходится на крупные и средние предприятия.

Как видно из статистики, в Казахстане наблюдается явный отрыв роста инвестиций в обрабатывающей промышленности (+34,3% ИФО) и социальных секторах от спада в горнодобывающем секторе (-18,1% ИФО). Это подтверждает долгожданный переход от сырьевой модели к диверсификации.

Значительный рост бюджетного финансирования (+42,6%) указывает на то, что государственные программы являются главным катализатором инвестиционной активности в 2025 году.

Доминирование инвестиций в строительство (68,3%) над приобретением оборудования (27,2%) свидетельствует о том, что рост инвестиций носит экстенсивный, а не интенсивный характер.

Астана и Алматы концентрируют почти четверть (23,1%) всех инвестиций, что сильно усугубляет региональный дисбаланс.

Маргинальная роль банков

Наконец, главная проблема – мизерная доля кредитов банков в общем объеме инвестиций (3,5%), что говорит о нежелании банковской системы адекватно финансировать долгосрочные проекты реального сектора.

Этот перекос влечет за собой два негативных последствия.

Это, во-первых, ограничение масштабов и качества, поскольку собственные средства предприятий часто недостаточны для реализации крупных, капиталоемких и долгосрочных проектов, необходимых для технологического перевооружения.

И во-вторых, мы видим искажение рыночных стимулов. Государство вынуждено брать на себя роль основного инвестора, что подменяет рыночные механизмы, перенося инвестирование в конечном итоге на налогоплательщиков, то есть на граждан Казахстана.

