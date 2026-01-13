#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Финансы

В какую страну чаще всего казахстанцы переводят деньги

Казахстанцы теряют интерес к международным системам денежных переводов, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 22:42 Фото: pixabay
Популярность международных систем денежных переводов (СДП) в Казахстане снижается третий год подряд. Так, за январь-октябрь 2025 года объем отправленных за рубеж через СДП средств составил 604 млрд тенге, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz посчитал, что объем средств, полученных из-за рубежа через СДП, уменьшился за год на 5,4%, до 188,6 млрд тенге. Годом ранее было зафиксировано сокращение сразу на 22,9%.

В разрезе стран треть всех отправленных за рубеж через СДП денежных переводов пришлась лишь на Узбекистан: 199 млрд тенге. Значительные объемы также показали Россия и Турция: 179,9 млрд и 102,3 млрд тенге. Только на эти три страны суммарно пришлось почти 80% всех отправленных за рубеж через СДП средств.

Среди государств, откуда были получены денежные переводы через СДП, половина объема пришлась также на три страны – Россию (44,8 млрд тенге), США (28,6 млрд тенге) и Узбекистан (21,3 млрд тенге). Значительные объемы средств также были отправлены в Турцию (19,2 млрд тенге), Германию (14,7 млрд тенге) и Южную Корею (13 млрд тенге).

На общий спад интереса к международным денежным переводам через СДП повлияло уменьшение объема переводов через систему "Золотая Корона", на которую пришлось 83,3% всех отправленных за рубеж и 48,4% всех полученных из-за рубежа денежных переводов.

"За январь-октябрь 2025 года через систему "Золотая Корона" было отправлено за рубеж 503,4 млрд тенге – на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через эту СДП за год сократился на 10,8%, до 91,3 млрд тенге", – уточнили аналитики.

Следом идет Western Union, через которую было отправлено за рубеж 68,7 млрд тенге (рост за год – на 6%), а получено из-за рубежа 61 млрд тенге (рост за год – на 2,3%).

Большие объемы пришлись на UPT и MoneyGram: 13,9 млрд и 13,8 млрд тенге соответственно. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через MoneyGram составил 32,9 млрд тенге, через UPT – 1 млрд тенге.

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать массовых проверок мобильных переводов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Денежные переводы в Казахстане: в какие страны отправили больше всего денег в ноябре
18:26, 30 декабря 2024
Денежные переводы в Казахстане: в какие страны отправили больше всего денег в ноябре
16 триллионов: в какие регионы Казахстана уходят инвестиционные деньги
16:23, 19 ноября 2025
16 триллионов: в какие регионы Казахстана уходят инвестиционные деньги
В какие страны и почему увеличились денежные переводы из Казахстана
16:40, 04 октября 2023
В какие страны и почему увеличились денежные переводы из Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: