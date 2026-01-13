В какую страну чаще всего казахстанцы переводят деньги

Популярность международных систем денежных переводов (СДП) в Казахстане снижается третий год подряд. Так, за январь-октябрь 2025 года объем отправленных за рубеж через СДП средств составил 604 млрд тенге, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz посчитал, что объем средств, полученных из-за рубежа через СДП, уменьшился за год на 5,4%, до 188,6 млрд тенге. Годом ранее было зафиксировано сокращение сразу на 22,9%.

В разрезе стран треть всех отправленных за рубеж через СДП денежных переводов пришлась лишь на Узбекистан: 199 млрд тенге. Значительные объемы также показали Россия и Турция: 179,9 млрд и 102,3 млрд тенге. Только на эти три страны суммарно пришлось почти 80% всех отправленных за рубеж через СДП средств.

Среди государств, откуда были получены денежные переводы через СДП, половина объема пришлась также на три страны – Россию (44,8 млрд тенге), США (28,6 млрд тенге) и Узбекистан (21,3 млрд тенге). Значительные объемы средств также были отправлены в Турцию (19,2 млрд тенге), Германию (14,7 млрд тенге) и Южную Корею (13 млрд тенге).

На общий спад интереса к международным денежным переводам через СДП повлияло уменьшение объема переводов через систему "Золотая Корона", на которую пришлось 83,3% всех отправленных за рубеж и 48,4% всех полученных из-за рубежа денежных переводов.

"За январь-октябрь 2025 года через систему "Золотая Корона" было отправлено за рубеж 503,4 млрд тенге – на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через эту СДП за год сократился на 10,8%, до 91,3 млрд тенге", – уточнили аналитики.

Следом идет Western Union, через которую было отправлено за рубеж 68,7 млрд тенге (рост за год – на 6%), а получено из-за рубежа 61 млрд тенге (рост за год – на 2,3%).

Большие объемы пришлись на UPT и MoneyGram: 13,9 млрд и 13,8 млрд тенге соответственно. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через MoneyGram составил 32,9 млрд тенге, через UPT – 1 млрд тенге.

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать массовых проверок мобильных переводов.