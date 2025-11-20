Курс доллара еще понизился на торгах 20 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,19 тенге, снизившись еще на 0,98 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 598,20 тенге (+0,52).
Курс российского рубля остался на уровне 6,44 тенге.
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,82 тенге (-0,30).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,2-527,6 тенге, евро – по 600,2-604,6 тенге, рубли – по 6,34-6,46.
Мировые цены на нефть растут на торгах 20 ноября.
Так, январский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,7% и составил $63,94 за баррель.
WTI с поставкой в январе подорожал на 0,7%, до $59,67 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,41 тенге, евро – 600,85 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 ноября, можно здесь.