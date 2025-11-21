Кто имеет право получить отсрочку по кредиту

Есть категории людей, которым в Казахстане могут предоставить отсрочку по кредиту или микрозайму, сообщает Zakon.kz.

Подробно об этом 21 ноября 2025 года рассказала начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дамиля Байдилдаева.

По ее словам, банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны предоставить отсрочку сроком не менее трех месяцев, без комиссии, заемщикам-физлицам, относящимся к категории социально-уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от чрезвычайного происшествия.

"Отсрочка предоставляется при условии, если у заемщика, относящегося к категории СУСН, среднемесячный доход за два месяца, предшествующих обращению, снизился более чем на 30% по сравнению с доходом за предыдущие 12 месяцев", – пояснила Байдилдаева.

Также отсрочка предоставляется при назначении адресной социальной помощи (АСП).

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили условия получения кредитов.