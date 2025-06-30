Что будет с курсом доллара на этой неделе – прогноз

С чем связано укрепление курса тенге, которое наблюдалось на прошлой неделе, и может ли нацвалюта еще больше усилить позиции, Zakon.kz рассказали аналитики.

На прошлой неделе наблюдалось некоторое снижение курса доллара до 518 тенге. Доллар начал ослабевать, после того как на предыдущей неделе он вырос почти на 2% (с 511,9 до 521,5 тенге согласно данным Нацбанка РК).

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Укрепление курса нацвалюты происходило на фоне удовлетворения крупного разового спроса на инвалюту, стабильных продаж инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда и продаж экспортной выручки КГС, сезонных налоговых платежей, говорит ведущий аналитик АФК Рамазан Досов.

Продолжит ли курс укрепляться на текущей неделе, во многом будет зависеть от планируемых объемов продаж инвалюты из Нацфонда на июль и от динамики инфляции (данные будут опубликованы 1 июля).

"При высоких объемах трансфертов и продаж инвалюты на рынке давление на курс может ослабевать, поддерживая тенге. Также важно учитывать динамику инфляции: при ускорении инфляции могут вырасти ожидания по повышению базовой ставки. А это может сдерживать девальвационные ожидания". Рамазан Досов

К слову, очередное решение по базовой ставке будет озвучено 11 июля 2025 года.

По мнению эксперта, с учетом текущих макроэкономических условий и риторики регулятора вероятность сохранения ставки на текущем уровне в моменте остается высокой. Но даже при сохранении ставки на уровне 16,5% она продолжает играть важную роль на валютном рынке: поддерживает привлекательность тенговых активов и сдерживает переток сбережений в инвалюту.

Помимо этого, дополнительным фактором поддержки для тенге может выступать глобальное ослабление индекса доллара (DXY). На фоне ожиданий скорого начала снижения ставки Федрезервом инвесторы переоценивают долларовые активы, что снижает давление на валюты развивающихся рынков, включая тенге. Однако локальные факторы, включая внутренний спрос, операции Нацбанка и КГС, остаются ключевыми для динамики курса валютной пары USD/KZT, уточнил Рамазан Досов.

В целом в ближайшее время тенге может демонстрировать слабую тенденцию к ослаблению на фоне низких цен на нефть, роста импортных платежей и усиливающихся инфляционных ожиданий.

"Однако благодаря регулярным продажам инвалюты из Нацфонда, экспортной выручке КГС и высокой базовой ставке, которая сдерживает отток в иностранную валюту, мы не видим существенных оснований для резкой девальвации в краткосрочной перспективе. В результате возможна умеренная волатильность без резких скачков". Рамазан Досов

Эксперт Жаннур Ашигали полагает, что базовые факторы формирования курса тенге остаются прежними – ожидания и фактические показатели по нефтяной конъюнктуре, объемам добычи и экспорта углеводородов, что играет роль с позиции формирования платежного баланса. Среди внутренних факторов – предложение иностранной валюты на валютном рынке в основном структурами государственного и квазигосударственного секторов, сезонное усиление спроса летом на основные иностранные валюты.

"В целом в паре с долларом мы видим разнонаправленное воздействие на курс в ближайшие месяцы, если только не будет шоков предложения тенге через бюджетные трансферты или в целом фискальное расширение". Жаннур Ашигали

Что касается индекса доллара, то ослабление доллара к корзине валют на 10% с начала года подразумевает его общее ослабление, в том числе по отношению к валютам развивающихся экономик, включая тенге. Тот факт, что за тот же период тенге к доллару укрепился на 1,3%, сигнализирует о скрытом ослаблении тенге в текущем году, заключил эксперт.

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