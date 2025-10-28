Кто не сможет взять кредит в Казахстане в 2026 году

Рынок потребительского кредитования Казахстана готовится к переменам. Национальный банк объявил о масштабных мерах для сдерживания избыточной закредитованности населения. Zakon.kz выяснил, что стоит за этими изменениями и почему эксперты говорят о конце эпохи "легких денег".

Финансовый тормоз для кредитного бума

На заседании Мажилиса Парламента РК 22 октября 2025 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сделал заявление, которое может стать поворотным для всего финансового сектора.

Регулятор рассматривает возможность дальнейшего снижения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по потребительским кредитам – с 46% до 40%. По словам главы регулятора, это должно смягчить условия для заемщиков и одновременно охладить перегретый рынок потребительского кредитования, отметил Сулейменов.

Отметим, ранее максимальная ставка уже была снижена с 56% до 46%. Таким образом, Нацбанк за два года дважды ограничивает верхнюю планку доходности банков по розничным займам. Но одновременно с этим вводятся и новые требования, которые делают кредиты не только менее доходными для банков, но и менее доступными для граждан.

Доход – под микроскопом

По словам главы Нацбанка, теперь усиливаются методы проверки доходов заемщиков. Банки не смогут учитывать искусственно завышенные или сомнительные поступления.

"В рамках одного из главных макропруденциальных показателей – коэффициента долговой нагрузки – ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, чтобы исключить случаи искусственного завышения дохода за счет дублирования источника дохода, создания искусственных оборотов по дебетовой карте, депозитам, текущим счетам". Тимур Сулейменов

Фактически это означает, что граждане с неофициальными или нестабильными доходами теперь окажутся в группе риска – банки не смогут учитывать их "серые" поступления.

Кроме того, планируется ограничить коэффициент долговой нагрузки (КДН) по беззалоговым потребительским кредитам сроком на 3-5 лет – до 0,25. Иными словами, ежемесячные платежи по кредиту не должны превышать 25% подтвержденного дохода заемщика.

Для многих казахстанцев это станет реальным "порогом входа" на рынок кредитования.

Новые налоги и банковский буфер: у кого останутся деньги

Значительные изменения ждут и банки. С 1 апреля 2026 года они будут обязаны сформировать дополнительный запас капитала – 2% от рисковых активов по кредитам для населения. По оценкам, это около 460 млрд тенге.

Другими словами, у БВУ будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Эти меры вкупе с новыми требованиями, по идее, должны мотивировать кредиторов активнее финансировать корпоративный сегмент.

Кроме того, вводится дифференцированное налогообложение: доходы банков от розничных кредитов будут облагаться по ставке 25%, а от кредитования бизнеса – 20%.

В совокупности эти меры делают потребительские кредиты менее выгодными для банков и стимулируют их перенаправлять ресурсы в реальный сектор экономики.

Мнение эксперта: кредитный рынок неизбежно сузится

Экономист Тулеген Аскаров уверен, что рынок потребительского кредитования ждут серьезные трансформации.

"Снижение предельной ГЭСВ до 40% приведет к тому, что часть микрокредитов и краткосрочных займов станет экономически невыгодной. В первую очередь это коснется небольших сумм, POS-рассрочек и "мгновенных" кредитов. Для заемщиков с хорошей кредитной историей условия, вероятно, останутся прежними, но для клиентов с низким рейтингом рынок фактически закроется". Тулеген Аскаров

По его словам, новые требования к капиталу, которые вступят в силу с 2026 года, заставят банки действовать осторожнее:

"Банкам придется создавать буфер, и каждый выданный кредит будет "стоить" им дороже. Они начнут гораздо строже оценивать заемщиков. Это не запрет на кредитование, но переход от массовой модели к выборочной, адресной. По сути, легкие деньги закончились". Тулеген Аскаров

Почему это неизбежно?

По мнению аналитика, меры Нацбанка носят превентивный характер. За последние годы потребительское кредитование в Казахстане росло значительно быстрее, чем реальные доходы населения. Это приводило к повышению долговой нагрузки, росту просрочек и дополнительному давлению на инфляцию.

"Денег заливается в экономику много. Источника два – большое фискальное вливание и потребительское кредитование. В экономике денег много, но предложение – выпуск отечественных товаров, работ и услуг – не успевает за этим, и экономика немного перегревается". Тимур Сулейменов.

Регулятор фактически берет курс на "охлаждение спроса" – ограничивая возможность бездумного заимствования, снижая инфляционные риски и направляя капитал банков в производственный сектор, подчеркивает Аскаров.

Риски и "теневая" альтернатива

Тулеген Аскаров предупреждает, что ужесточение условий доступа к банковским займам теоретически может подтолкнуть часть населения к микрофинансовым организациям (МФО). Однако и здесь действуют новые правила: МФО теперь обязаны передавать данные о клиентах в кредитные бюро – так же, как банки.

"Обойти систему не получится. Любая попытка взять кредит в обход банков все равно попадет в кредитное бюро. И если заемщик уже перегружен, ему откажут". Тулеген Аскаров

Итог: кредиты останутся, но не для всех

Комплекс мер Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) фактически завершает эпоху "легких" потребительских кредитов.

Банки, скорее всего, перестанут массово выдавать займы всем желающим, а заемщикам придется подтверждать свою платежеспособность документально.

Экономисты уверены: это не кризис, а необходимая коррекция.

"Дорогие кредиты не должны быть массовыми. Если человек способен подтвердить доход, имеет стабильную работу и низкий уровень долговой нагрузки, он получит кредит. Но эпоха импульсивного заимствования, когда телевизор и смартфон покупались "в рассрочку за пять минут", уходит в прошлое". Тулеген Аскаров

По мнению эксперта, в 2026 году потребительские кредиты в Казахстане не исчезнут, но станут привилегией финансово дисциплинированных граждан. Рынок розничного кредитования впервые за долгое время превращается из "поля быстрой прибыли" в инструмент устойчивого финансового развития.

