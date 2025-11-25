#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Финансы

Кому теперь точно не дадут кредит: ужесточенные правила КДН вступили в силу

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:58 Фото: freepik
С 24 ноября 2025 года в Казахстане начали действовать новые требования, направленные на повышение ответственности при выдаче потребительских займов гражданам, имеющим просрочки по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Что представляет собой КДН и зачем он нужен?

Коэффициент долговой нагрузки (КДН) – это доля дохода, которая уже уходит на оплату кредитов. Как объясняет портал FinGramota.kz, предельное значение КДН – 0,5.

Это означает, что ежемесячные платежи не должны превышать 50% дохода заемщика. Например, при доходе 300 000 тенге максимальный совокупный платеж при КДН 0,5 составит 150 000 тенге.

В общем, КДН помогает банкам оценить, способен ли клиент обслуживать новый кредит без риска невозврата.

Что ждет граждан с длительными просрочками?

Если у заемщика была просрочка более 90 дней в течение последних 12 месяцев, то для него максимальный КДН снижается с 0,5 до 0,25. Это значит, что банк сможет учитывать только 25% дохода вместо прежних 50%.

Пример: при доходе 300 000 тенге максимально возможный платеж уменьшится со 150 000 до 75 000 тенге.

Такое ужесточение направлено на снижение риска повторных дефолтов и чрезмерной долговой нагрузки.

Кому запретят выдавать беззалоговые потребительские кредиты?

Под запрет попадут заемщики:

  • с просрочкой по банковским займам более 30 дней;
  • с просрочкой по микрокредитам более 1 дня.

В международной практике просрочка более 30 дней – это признак повышенного риска, а даже однодневная задержка по микрокредиту уже является тревожным сигналом из-за коротких сроков займа.

Отдельная группа риска – граждане, которым за последние 36 месяцев (начиная с 1 июля 2025 года) была полностью прощена задолженность (основной долг или вознаграждение). Цель – предотвратить повторное возникновение проблемных долгов и злоупотребление кредитами.

Еще одна категория заемщиков – те, кому в течение последних 12 месяцев предоставлялась реструктуризация, но она не улучшила дисциплину платежей. Такая реструктуризация считается фиктивной: формально кредитная история улучшается, но реальная долговая нагрузка остается высокой.

Как определить фиктивную реструктуризацию?

Регулятор выделил четыре признака:

  1. Сумма долга не уменьшилась на 5% и более в течение 6 месяцев после реструктуризации.
  2. Имеется просрочка и проведено две и более реструктуризаций за последние 12 месяцев.
  3. Вознаграждение превышает 20% от суммы основного долга по реструктурированному займу.
  4. Просроченная задолженность погашена через внутреннее или внешнее рефинансирование путем выдачи нового займа.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане чаще всего кредиты оформляют жители Алматы (31%) и Астаны (11%) в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 35,1% кредитных средств приходится на улучшение жилищных условий, включая приобретение строительных материалов и мебели. На крупную бытовую технику приходится 10,3%, на бизнес-цели – 8,3%, на приобретение товаров для автотранспорта, в том числе шины, автозапчасти и аксессуары, – 8,2%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Перед Новым годом Минторговли отметило рост покупательской способности казахстанцев
11:44, Сегодня
Перед Новым годом Минторговли отметило рост покупательской способности казахстанцев
Новые правила регистрации авто и получения прав вступили в силу в Казахстане
09:57, 23 апреля 2024
Новые правила регистрации авто и получения прав вступили в силу в Казахстане
Кредит без согласия супруга: когда его можно аннулировать и как это сделать
14:01, 10 июля 2025
Кредит без согласия супруга: когда его можно аннулировать и как это сделать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: