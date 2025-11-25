Кому теперь точно не дадут кредит: ужесточенные правила КДН вступили в силу

С 24 ноября 2025 года в Казахстане начали действовать новые требования, направленные на повышение ответственности при выдаче потребительских займов гражданам, имеющим просрочки по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Что представляет собой КДН и зачем он нужен?

Коэффициент долговой нагрузки (КДН) – это доля дохода, которая уже уходит на оплату кредитов. Как объясняет портал FinGramota.kz, предельное значение КДН – 0,5.

Это означает, что ежемесячные платежи не должны превышать 50% дохода заемщика. Например, при доходе 300 000 тенге максимальный совокупный платеж при КДН 0,5 составит 150 000 тенге.

В общем, КДН помогает банкам оценить, способен ли клиент обслуживать новый кредит без риска невозврата.

Что ждет граждан с длительными просрочками?

Если у заемщика была просрочка более 90 дней в течение последних 12 месяцев, то для него максимальный КДН снижается с 0,5 до 0,25. Это значит, что банк сможет учитывать только 25% дохода вместо прежних 50%.

Пример: при доходе 300 000 тенге максимально возможный платеж уменьшится со 150 000 до 75 000 тенге.

Такое ужесточение направлено на снижение риска повторных дефолтов и чрезмерной долговой нагрузки.

Кому запретят выдавать беззалоговые потребительские кредиты?

Под запрет попадут заемщики:

с просрочкой по банковским займам более 30 дней;

с просрочкой по микрокредитам более 1 дня.

В международной практике просрочка более 30 дней – это признак повышенного риска, а даже однодневная задержка по микрокредиту уже является тревожным сигналом из-за коротких сроков займа.

Отдельная группа риска – граждане, которым за последние 36 месяцев (начиная с 1 июля 2025 года) была полностью прощена задолженность (основной долг или вознаграждение). Цель – предотвратить повторное возникновение проблемных долгов и злоупотребление кредитами.

Еще одна категория заемщиков – те, кому в течение последних 12 месяцев предоставлялась реструктуризация, но она не улучшила дисциплину платежей. Такая реструктуризация считается фиктивной: формально кредитная история улучшается, но реальная долговая нагрузка остается высокой.

Как определить фиктивную реструктуризацию?

Регулятор выделил четыре признака:

Сумма долга не уменьшилась на 5% и более в течение 6 месяцев после реструктуризации. Имеется просрочка и проведено две и более реструктуризаций за последние 12 месяцев. Вознаграждение превышает 20% от суммы основного долга по реструктурированному займу. Просроченная задолженность погашена через внутреннее или внешнее рефинансирование путем выдачи нового займа.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане чаще всего кредиты оформляют жители Алматы (31%) и Астаны (11%) в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 35,1% кредитных средств приходится на улучшение жилищных условий, включая приобретение строительных материалов и мебели. На крупную бытовую технику приходится 10,3%, на бизнес-цели – 8,3%, на приобретение товаров для автотранспорта, в том числе шины, автозапчасти и аксессуары, – 8,2%.