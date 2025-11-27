Казахстанцам усложнили получение онлайн-займов: что важно знать

С 30 сентября 2025 года в Казахстане действует новый механизм при выдаче потребительских беззалоговых займов онлайн – "период охлаждения", сообщает Zakon.kz.

Он предполагает задержку перевода денег заемщику после заключения договора: их могут перечислить только после окончания "периода ожидания" и повторного подтверждения намерения получить заем со стороны клиента.

Как именно работает "период охлаждения"

Раньше многие брали займы слишком быстро – импульсивно или под давлением третьих лиц, становясь жертвами мошенников. Новый механизм помогает избежать таких ситуаций. Это как дополнительная "страховка" и возможность подумать, прежде чем взять кредит. Имея временное "окно", люди могут пересмотреть свое решение и отказаться от кредита, пишет Fingramota.kz.

Причем длительность "периода охлаждения" зависит от суммы займа:

Для займов от 150 до 255 МРП (от 589 800 до 1 002 660 тенге) – не менее 8 часов при наличии высокого риска мошенничества.

Для более крупных займов, то есть свыше 255 МРП (более ~1 002 660 тенге), а также микрокредитов свыше 75 МРП (~294 900 тенге) – не менее 24 часов.

Перечисление денег только после согласия: после окончания "периода охлаждения" заемщик должен подтвердить свое намерение получить заем путем предоставления согласия, оформленного в кредитном бюро, на веб-портале "электронного правительства" либо посредством объектов информатизации кредитора.

Отказ заемщика: если в течение "периода охлаждения" заемщик решает отказаться от займа, договор аннулируется и перечисление денег не производится кредитором.

На какие займы будет распространяться "период охлаждения"

Правило действует только для потребительских беззалоговых онлайн-займов.

Не распространяется на товарные кредиты (то есть кредиты, взятые для покупки товаров).

Не действует на займы в рамках кредитной карты, если они не превышают лимит в 150 МРП.

Также не применяется к внутреннему рефинансированию (то есть если заем рефинансируется в рамках той же организации).

Множественные займы за день: если заемщик оформляет несколько кредитов в течение одного дня и их общая сумма превышает лимиты, "период охлаждения" все равно обязателен.

Альтернатива – живое обращение: если деньги нужны срочно, заемщик может пойти не через онлайн, а в отделение банка или МФО – там "период охлаждения" не обязателен.

Зачем ввели этот механизм

Прежде всего, для повышения защиты заемщиков , чтобы дать людям время на принятие обдуманного решения и избежать поспешных и рискованных займов.

Снижение риска мошенничества. Часто быстрые онлайн-займы используются мошенниками – "период охлаждения" снижает этот риск.

Усиление финансовой ответственности. Заемщик может оценить, действительно ли ему нужен кредит, и отказаться, если передумал.

Повышение прозрачности банковских услуг. Наряду с "охлаждением" банки обязаны размещать на сайтах калькуляторы для расчета платежей и предоставлять справку об отсутствии задолженности после полного погашения.

Как это может повлиять на рынок онлайн-займов

Теперь кредиты нельзя будет выдавать "моментально" в режиме онлайн – деньги не поступают на счет сразу, а через 8-24 часа. Это может снизить число "импульсивных" заявок и уменьшить общее количество быстрых займов. Период обдумывания может привести к тому, что часть людей передумают и откажутся от кредита, что снизит общий объем выданных онлайн-займов.

Ранее Zakon.kz писал, что темпы роста беззалоговых потребительских кредитов в 2025 году замедлились с 22,5% до 12,7%.