Финансы

Аналитики снизили прогноз по инфляции в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 13:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Месячный рост цен в октябре упал более чем вдвое до 0,5%, что позволило экспертам AERC улучшить прогноз по инфляции в РК с 12,84% до 12,32% к концу года, сообщает Zakon.kz.

Две скорости инфляции

Фактические данные показывают, что борьба регулятора с ростом цен дает результат. В годовом выражении инфляция в октябре составила 12,6% – на 0,3 процентных пункта ниже сентябрьского значения. Замедление фиксируется как по базовой, так и по сезонно очищенной инфляции. На фоне этого AERC снизил свой прогноз на конец 2025 года до 12,32% и ожидает, что к январю 2026 года годовая инфляция опустится до 11,55%. Тем не менее потребительская инфляция остается на повышенном уровне, где основной вклад в рост цен по-прежнему вносят продовольственные товары, в то время как вклад платных услуг заметно сократился.

Однако на пути к победе над инфляцией возник критический барьер: инфляционные ожидания населения на 12 месяцев. Этот показатель вырос с 13,2% в сентябре до 13,6% в октябре. Долгосрочные ожидания составили 14,3%, что выше краткосрочных, а уровень неопределенности в оценках населения продолжает расти.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 13:37

Фото: aerc

Решение для Нацбанка: 18% или выше?

На 28 ноября запланировано очередное решение Национального банка по базовой процентной ставке. Ранее регулятор намекал, что может рассмотреть дополнительное ужесточение, если текущей жесткости денежно-кредитных условий будет недостаточно.

Несмотря на прозрачные намеки регулятора, аналитики AERC ожидают, что базовая ставка будет сохранена на уровне 18,0%. Такое решение будет опираться на фактическое замедление инфляции и сильные дезинфляционные внешние факторы.

Сработает и так называемый "внешний щит". Это замедление инфляции в России (ключевом импортере Казахстана) и снижение индекса продовольственных цен ФАО.

Кредитный бум как угроза

Есть и еще одно препятствие. Ситуация на кредитном рынке сигнализирует о сохранении мощного внутреннего спроса, который может свести на нет усилия по замедлению инфляции. Объем кредитов в экономике достиг 48,6 трлн тенге, где 53,2% приходится на займы, выданные населению. Годовой рост объема кредитов населению составил 22,5%, а бизнесу – 25,5%.

При этом денежная масса продолжает расти, увеличившись за октябрь на 2,5% (м/м), что является прямым проинфляционным фактором.

Валютный маневр и золотой запас

Укрепление тенге к доллару США оказывает дезинфляционное влияние, помогая снизить стоимость импорта. К середине ноября тенге укрепился на 4,2% по сравнению с началом октября.

Для поддержки тенге Нацбанк и квазигосударственные компании нарастили продажу валюты, доведя свою долю в общем объеме торгов до 30,3%. Нацбанк намерен сохранить повышенные объемы продаж до конца года, что будет поддерживать курс и сдерживать импортируемую инфляцию.

Между тем объем международных резервов Нацбанка достиг 57,4 млрд долларов США. В структуре запасов укрепляет позицию золото с объемом 39,7 млрд долларов США, демонстрируя рост стоимости на 14,5% за месяц.

Одним словом, несмотря на фактическое замедление роста цен, война за инфляцию далека от завершения. Укрепление тенге и внешние дезинфляционные факторы работают в пользу снижения ставки, но растущие инфляционные ожидания и безудержный рост кредитования требуют от Национального банка сохранять жесткость.

Итоговое решение 28 ноября станет критическим сигналом о том, насколько серьезно регулятор готов бороться с ожиданиями рынка.

Ранее мы рассказали о рекомендациях Международного валютного фонда по обузданию инфляции в Казахстане. Чтобы сбить "температурный режим" экономики, МВФ рекомендует улучшить координацию между правительством и Нацбанком. Регулятору следует и далее сохранять достаточно ограничительный курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому показателю, и обеспечивать дальнейшее повышение базовой ставки в случае роста инфляции, считают в фонде.

Андрей Зубов
