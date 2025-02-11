Прогноз: рост инфляции в Казахстане может ускориться

Эксперты финансового рынка ожидают ускорения роста инфляции в стране и снижения цен на нефть. Из положительных прогнозов – некоторое укрепление курса нацвалюты, сообщает Zakon.kz.

На фоне ускорения месячной инфляции до максимального показателя за последние 11 месяцев, которая в январе 2025 года составила 1,1%, и обсуждаемых реформ в налоговой системе восприятие инфляции на следующий год ухудшилось. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 10,6 с 9,4% ранее, говорится в опросе АФК, проведенном среди профессиональных участников финансового рынка Казахстана.

"Рост наблюдаемой и ожидаемой инфляции может привести к повышению базовой ставки и отсрочить сроки нормализации денежно-кредитных условий на длительный период". АФК

Согласно результатам опроса, большинство респондентов прогнозирует сохранение базовой ставки на предстоящем заседании Нацбанка 7 марта. Однако 37% респондентов ожидают ее повышения.

Фото: АФК

В то же время пространство для снижения базовой ставки в следующие 12 месяцев значительно сузилось: через год ее значение может составить 14,5%, тогда как месяцем ранее эксперты прогнозировали 14%. Таким образом, реальная ставка в экономике может упасть до 3,9% с текущего высокого уровня в 6,35%, считают аналитики.

"Высокие ставки, спрос на тенге, традиционно растущий в налоговый период, стабильное предложение инвалюты в рамках операций Нацбанка и сезонное улучшение профицита торгового баланса поддержат курс в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – давление может сохраниться". АФК

Фото: АФК

Через месяц курс валютной пары USD/KZT прогнозируется на отметке 513,9 тенге за доллар, а через год – 551,2. Стоит отметить, что этот прогноз более оптимистичный, чем в январе. Тогда курс доллара через месяц (т. е. в феврале) ожидался на уровне 527,3 тенге, а через год – 552,5 тенге. К слову, официальный курс доллара сегодня заметно ниже этих значений.

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Эксперты также пересмотрели ожидания по средней цене на нефть марки Brent – до 69,3 доллара за баррель, против 73,6 доллара ранее. Ухудшение прогноза связано с возможным увеличением глобального предложения сырья и замедлением мировой экономики. В АФК напомнили, что в бюджет заложена цена в 75 долларов за баррель.

Как следствие, более низкие цены на нефть, жесткие финансовые условия и эффект высокой базы текущего года могут негативно отразиться на динамике ВВП через 12 месяцев. Прогноз по росту ВВП через год опустился до 4,1% с показателя в 4,3% месяцем ранее.

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