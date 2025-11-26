#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Финансы

Казахстанцы скупают автомобили в долг, охладев к ипотеке – Нацбанк РК

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:21 Фото: freepik
Третий квартал 2025 года зафиксировал разнонаправленные векторы на рынке розничного кредитования в Казахстане: спрос на автомобильные займы продолжил расти, в то время как интерес к ипотеке замедлился на фоне регуляторных изменений и ужесточения условий банков, сообщает Zakon.kz.

Парадокс ипотеки и бум автокредитов

По итогам III квартала 2025 года банки отметили снижение спроса на ипотечные займы, несмотря на резкий всплеск количества заявок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Нацбанком Казахстана среди 21 банка второго уровня. Директор Департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев отметил, что снижение спроса на жилищные кредиты произошло после временного уменьшения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) с 25% до 20%, что побудило ряд банков пересмотреть условия рыночного ипотечного кредитования. При этом статистические показатели говорят о парадоксе:

  • количество заявок по ипотеке выросло на 19% (до 288 тыс. шт.);
  • средний размер займа увеличился на 21% (до 21 млн тенге);
  • коэффициент одобрения снизился на 6 п.п. (до 23%).

Иная картина сложилась в сегменте автокредитования. Спрос на займы для покупки автомобилей продолжил расти, что объясняется отложенным эффектом от субсидируемых программ, запущенных автосалонами в первой половине 2025 года. Несмотря на высокий спрос, банки стали более осторожными:

  • количество заявок сохранилось на высоком уровне – 1,52 млн;
  • средний размер заявок снизился на 5% (до 6,9 млн тенге);
  • коэффициент одобрения по автокредитам уменьшился на 2 п.п. (до 17%).

Регуляторный удар по беззалоговым займам

Спрос на беззалоговые потребительские займы остался стабильным, однако регуляторные меры привели к заметным структурным изменениям. Банки начали ужесточать требования в соответствии с новыми нормами: сокращение срока кредитования до 5 лет, дополнительные требования для заемщиков моложе 21 года и старше 55 лет, а также введение "периода охлаждения".

В результате этих мер:

  • количество заявок снизилось на 6% (до 17,2 млн);
  • средний размер заявок вырос на 7% (до 1 млн 50 тыс. тенге).

При этом в сегменте потребительских кредитов под залог отмечен значительный рост количества заявок (+94%, до 94 тыс.) на фоне запуска одним из средних банков пилотного цифрового сервиса. Однако средний размер займа здесь упал на 21%, а коэффициент одобрения рухнул на 23 п.п. – до 22%.

В целом БВУ отмечают, что в IV квартале 2025 года в розничном сегменте прогнозируется незначительное снижение спроса на ипотеку, автокредиты и беззалоговые займы, в то время как спрос на потребительские кредиты под залог должен остаться стабильным.

Ранее мы рассказали, кому точно не дадут кредит в 2026 году.

Андрей Зубов
Последние
Популярные
