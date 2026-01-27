#Казахстан в сравнении
Финансы

Доллар слегка подорожал на торгах 27 января

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге.

Курс евро составил 596,25 тенге (+4,41).

Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,20 тенге (+0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-505,3 тенге, евро – по 593,6-597,8 тенге, рубли – по 6,46-6,57.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,7%, до 65,15 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,6%, до 60,28 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,79 тенге, евро – 595,07 тенге, рубля – 6,56 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
