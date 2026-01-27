Доллар слегка подорожал на торгах 27 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге.
Курс евро составил 596,25 тенге (+4,41).
Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,20 тенге (+0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-505,3 тенге, евро – по 593,6-597,8 тенге, рубли – по 6,46-6,57.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 января.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,7%, до 65,15 доллара за баррель.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,6%, до 60,28 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,79 тенге, евро – 595,07 тенге, рубля – 6,56 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 января, можно здесь.