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Доллар слегка подешевел на торгах 19 ноября

Тенге, доллары, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 15:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,26 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,65 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,1-500,1 тенге, евро – по 524,5-529 тенге, рубли – по 4,91-5,03 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,22%, до 73,14 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,32%, до 68,95 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,89 тенге, евро – в 525,12 тенге, рубля – в 5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 ноября, можно здесь.

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