Доллар слегка подешевел на торгах 19 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,26 тенге, снизившись на 0,74 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,65 тенге (-0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,1-500,1 тенге, евро – по 524,5-529 тенге, рубли – по 4,91-5,03 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,22%, до 73,14 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,32%, до 68,95 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,89 тенге, евро – в 525,12 тенге, рубля – в 5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 ноября, можно здесь.