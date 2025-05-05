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Финансы

Плюсы и минусы инвестирования: что нужно знать о золоте в мае

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 04:54 Фото: pexels
Сейчас золото стоит 3324,57 долларов за унцию, что на 61% больше, чем в начале 2024 года. Есть веские основания полагать, что цена продолжит расти в ближайшие недели и месяцы, сообщает Zakon.kz.

По информации аналитиков CBS News, вот четыре важных плюса и минуса инвестирования в золотые слитки и монеты, которые следует знать в мае:

Плюс: Растущая цена

  • Вы можете купить актив по более низкой цене, если застанете подходящее время. И хотя 3 324,57 долларов не такая уж и низкая цена, она, скорее всего, скоро станет таковой, если металл подорожает. По прогнозам экспертов, скоро цена достигнет 4,000 долларов.

Минусы: Растущая цена

  • Рост цен может быть невыгодным для тех, кто не собирается торговать золотыми слитками и монетами. Когда наступит следующий спад цен, инвесторы могут начать покупать золото по сниженной цене.

Плюсы: Легкий доступ

  • Сейчас золотые слитки и монеты легкодоступны. Их можно купить онлайн или лично.

Минусы: расходы на хранение

  • Хранение золота может быть дорогостоящим, как и страховка, необходимая для защиты ваших инвестиций. В сочетании с более высокой ценой, по которой сейчас продается металл, расходы на хранение необходимо учитывать.

Итог

  • Понимая плюсы и минусы сейчас, можно более осознанно управлять инвестициями. Однако лучше следовать традиционному подходу: золото должно составлять не более 10% от вашего общего портфеля, чтобы избежать вытеснения других надежных активов, приносящих доход.

Первые месяцы 2025 года принесли инвесторам на сырьевом рынке как впечатляющие возможности, так и серьезные разочарования. Анализ динамики цен на ключевых мировых биржах позволяет выделить активы, ставшие лидерами роста и лидерами падения.

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Аксинья Титова
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