Упадет ли рубль к тенге – мнения экспертов

Российский рубль, выросший за год к тенге на 39%, столкнется с "двойным ударом" в конце 2025 года. Эксперты предупреждают: валюта РФ может резко ослабнуть из-за снижения экспортной выручки и предновогоднего бума импорта. Zakon.kz попытался разобраться, насколько вероятен такой сценарий.

Почему рубль игнорирует риски

Несмотря на внешнее давление, российская валюта укрепилась за год к мировым валютам, включая доллар и евро, на впечатляющие 30%. Эту динамику обеспечивают два основных фактора:

Жесткий монетарный климат. Высокие рублевые ставки стали ключевой причиной укрепления, делая сбережения в национальной валюте выгоднее, чем в иностранной.

Роль экспортеров. Динамика рубля сейчас напрямую зависит от объемов продажи валютной выручки. Рост этих объемов в октябре привел к немедленному укреплению рубля к основным мировым валютам.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин связывает текущую силу с налоговым периодом и геополитическими ожиданиями.

"Рубль теснит валюты по причине приближения налогового периода и общего повышения спроса на рублевые активы в связи с возобновлением переговорной активности по Украине". Александр Бахтин

По мнению аналитика, если геополитический трек будет развиваться в благоприятном ключе, рубль может повременить с ослаблением. В противном случае российская валюта может "просесть" уже к новому году.

Динамика пары RUB/KZT за 12 месяцев. Фото: investing

Декабрьский прессинг

К концу года аналитики ожидают, что фундаментальные и сезонные причины окажут давление на рубль, снизив его потенциал:

Традиционный рост предновогодних трат бюджетов всех уровней и домохозяйств подстегнет спрос на импорт и инвалюту.

Давление санкций США на экспортную выручку может сократить приток иностранной валюты.

Возможное снижение ключевой ставки до 16% в декабре также ослабит рубль.

По прогнозу многих финансистов, если не будет геополитических сюрпризов, курсы валют к рублю на начало 2026 года будут на 2-3% выше текущих. Для пары RUB/KZT это значит примерную отметку 6,4.

Защита тенге

Параллельно с рисками для рубля курс тенге активно поддерживается Национальным банком Казахстана. Цель – сохранить относительную стабильность и сдержать ускорение инфляции, что потребовало повышения базовой ставки.

НБ РК использует трехступенчатую стратегию:

Регулярные продажи валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов. В ноябре объем составит 600-700 миллионов долларов. Продолжение изъятия избыточной денежной массы (около 475 миллиардов тенге в ноябре) для предотвращения инфляционного эффекта. Операции с золотом, где планируется изъять дополнительно 1,4 трлн тенге до конца года, что также направлено на снижение эмиссионного эффекта.

Финальный прогноз

Высокая активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) подтверждает интерес к паре. Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что совокупный рублевый оборот на KASE вырос почти в 2,5 раза относительно средних данных прошлой недели. Рост курса USD/RUB F до 79,30 рубля сузил арбитражный спред до 0,6-0,7 тенге в пользу продажи доллара за тенге.

Совокупный прогнозный курс по паре RUB/KZT (по данным Investing) составляет 6,6517 тенге за 1 рубль.

В конце отметим, что текущий официальный курс рубля к тенге сегодня 6,55 тенге. По итогам торгов на бирже KASE курс рубля равен 6,59 тенге. В обменных пунктах рубли покупают/продают по 6,47-6,58 тенге.