Упадет ли рубль к тенге – мнения экспертов
Почему рубль игнорирует риски
Несмотря на внешнее давление, российская валюта укрепилась за год к мировым валютам, включая доллар и евро, на впечатляющие 30%. Эту динамику обеспечивают два основных фактора:
- Жесткий монетарный климат. Высокие рублевые ставки стали ключевой причиной укрепления, делая сбережения в национальной валюте выгоднее, чем в иностранной.
- Роль экспортеров. Динамика рубля сейчас напрямую зависит от объемов продажи валютной выручки. Рост этих объемов в октябре привел к немедленному укреплению рубля к основным мировым валютам.
Инвестиционный стратег Александр Бахтин связывает текущую силу с налоговым периодом и геополитическими ожиданиями.
"Рубль теснит валюты по причине приближения налогового периода и общего повышения спроса на рублевые активы в связи с возобновлением переговорной активности по Украине".Александр Бахтин
По мнению аналитика, если геополитический трек будет развиваться в благоприятном ключе, рубль может повременить с ослаблением. В противном случае российская валюта может "просесть" уже к новому году.
Динамика пары RUB/KZT за 12 месяцев. Фото: investing
Декабрьский прессинг
К концу года аналитики ожидают, что фундаментальные и сезонные причины окажут давление на рубль, снизив его потенциал:
- Традиционный рост предновогодних трат бюджетов всех уровней и домохозяйств подстегнет спрос на импорт и инвалюту.
- Давление санкций США на экспортную выручку может сократить приток иностранной валюты.
- Возможное снижение ключевой ставки до 16% в декабре также ослабит рубль.
По прогнозу многих финансистов, если не будет геополитических сюрпризов, курсы валют к рублю на начало 2026 года будут на 2-3% выше текущих. Для пары RUB/KZT это значит примерную отметку 6,4.
Защита тенге
Параллельно с рисками для рубля курс тенге активно поддерживается Национальным банком Казахстана. Цель – сохранить относительную стабильность и сдержать ускорение инфляции, что потребовало повышения базовой ставки.
НБ РК использует трехступенчатую стратегию:
- Регулярные продажи валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов. В ноябре объем составит 600-700 миллионов долларов.
- Продолжение изъятия избыточной денежной массы (около 475 миллиардов тенге в ноябре) для предотвращения инфляционного эффекта.
- Операции с золотом, где планируется изъять дополнительно 1,4 трлн тенге до конца года, что также направлено на снижение эмиссионного эффекта.
Финальный прогноз
Высокая активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) подтверждает интерес к паре. Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что совокупный рублевый оборот на KASE вырос почти в 2,5 раза относительно средних данных прошлой недели. Рост курса USD/RUB F до 79,30 рубля сузил арбитражный спред до 0,6-0,7 тенге в пользу продажи доллара за тенге.
Совокупный прогнозный курс по паре RUB/KZT (по данным Investing) составляет 6,6517 тенге за 1 рубль.
В конце отметим, что текущий официальный курс рубля к тенге сегодня 6,55 тенге. По итогам торгов на бирже KASE курс рубля равен 6,59 тенге. В обменных пунктах рубли покупают/продают по 6,47-6,58 тенге.