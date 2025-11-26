#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Финансы

Упадет ли рубль к тенге – мнения экспертов

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:14 Фото: freepik
Российский рубль, выросший за год к тенге на 39%, столкнется с "двойным ударом" в конце 2025 года. Эксперты предупреждают: валюта РФ может резко ослабнуть из-за снижения экспортной выручки и предновогоднего бума импорта. Zakon.kz попытался разобраться, насколько вероятен такой сценарий.

Почему рубль игнорирует риски

Несмотря на внешнее давление, российская валюта укрепилась за год к мировым валютам, включая доллар и евро, на впечатляющие 30%. Эту динамику обеспечивают два основных фактора:

  • Жесткий монетарный климат. Высокие рублевые ставки стали ключевой причиной укрепления, делая сбережения в национальной валюте выгоднее, чем в иностранной.
  • Роль экспортеров. Динамика рубля сейчас напрямую зависит от объемов продажи валютной выручки. Рост этих объемов в октябре привел к немедленному укреплению рубля к основным мировым валютам.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин связывает текущую силу с налоговым периодом и геополитическими ожиданиями.

"Рубль теснит валюты по причине приближения налогового периода и общего повышения спроса на рублевые активы в связи с возобновлением переговорной активности по Украине".Александр Бахтин

По мнению аналитика, если геополитический трек будет развиваться в благоприятном ключе, рубль может повременить с ослаблением. В противном случае российская валюта может "просесть" уже к новому году.

Динамика пары RUB/KZT за 12 месяцев. Фото: investing

Декабрьский прессинг

К концу года аналитики ожидают, что фундаментальные и сезонные причины окажут давление на рубль, снизив его потенциал:

  • Традиционный рост предновогодних трат бюджетов всех уровней и домохозяйств подстегнет спрос на импорт и инвалюту.
  • Давление санкций США на экспортную выручку может сократить приток иностранной валюты.
  • Возможное снижение ключевой ставки до 16% в декабре также ослабит рубль.

По прогнозу многих финансистов, если не будет геополитических сюрпризов, курсы валют к рублю на начало 2026 года будут на 2-3% выше текущих. Для пары RUB/KZT это значит примерную отметку 6,4.

Защита тенге

Параллельно с рисками для рубля курс тенге активно поддерживается Национальным банком Казахстана. Цель – сохранить относительную стабильность и сдержать ускорение инфляции, что потребовало повышения базовой ставки.

НБ РК использует трехступенчатую стратегию:

  1. Регулярные продажи валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов. В ноябре объем составит 600-700 миллионов долларов.
  2. Продолжение изъятия избыточной денежной массы (около 475 миллиардов тенге в ноябре) для предотвращения инфляционного эффекта.
  3. Операции с золотом, где планируется изъять дополнительно 1,4 трлн тенге до конца года, что также направлено на снижение эмиссионного эффекта.

Финальный прогноз

Высокая активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) подтверждает интерес к паре. Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что совокупный рублевый оборот на KASE вырос почти в 2,5 раза относительно средних данных прошлой недели. Рост курса USD/RUB F до 79,30 рубля сузил арбитражный спред до 0,6-0,7 тенге в пользу продажи доллара за тенге.

Совокупный прогнозный курс по паре RUB/KZT (по данным Investing) составляет 6,6517 тенге за 1 рубль.

В конце отметим, что текущий официальный курс рубля к тенге сегодня 6,55 тенге. По итогам торгов на бирже KASE курс рубля равен 6,59 тенге. В обменных пунктах рубли покупают/продают по 6,47-6,58 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Упадет ли российский рубль после новых санкций Трампа
10:30, 29 июля 2025
Упадет ли российский рубль после новых санкций Трампа
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
13:29, 12 августа 2023
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Рубль резко обвалился, а что будет с тенге – мнения финансистов
11:23, 04 февраля 2025
Рубль резко обвалился, а что будет с тенге – мнения финансистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: