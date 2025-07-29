Упадет ли российский рубль после новых санкций Трампа

США приступили к тестированию российского рубля. На фоне угрозы новых санкций со стороны Дональда Трампа валюта РФ испытывает сильное давление, но пока сохраняет относительную устойчивость. Что ждет рубль после новых мер ограничений и стоит ли ожидать резкого обвала – в материале Zakon.kz.

Новый виток санкционного давления

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России по вопросу урегулирования конфликта в Украине.

Об этом 28 июля 2025 года он сообщил журналистам в Шотландии после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я установлю новый дедлайн – 10 или 12 дней от сегодняшней даты", – заявил президент США.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в 100% в случае, если за 50 дней не будет договоренностей по урегулированию.

"Мы собираемся ввести вторичные санкции, если не заключим сделку. Мне больше неинтересно разговаривать с Путиным. Я представлял себе большую торговлю с Россией". Дональд Трамп

Сокращение срока ультиматума для достижения мирного соглашения по Украине с 50 до 10–12 дней дополнительно усилило геополитический фон, вызвав волну беспокойства на валютном рынке. Первым отреагировала Мосбиржа. Индекс MOEX почти весь понедельник торговался вблизи закрытия прошлой недели, однако ближе к вечеру резко снизился почти на 1%, уйдя ниже 2 750 пунктов и на 09:00 по времени Астаны находится на уровне 2750 пунктов.

Что будет дальше?

Российские аналитики пока ситуацию не драматизируют. Так, начальник управления макроэкономического анализа крупного банка из РФ Никита Кулагин дает взвешенную оценку ситуации.

"Рубль может немного подешеветь к доллару, поскольку некоторые инвесторы начнут сильнее опасаться введения вторичных санкций на покупателей российской нефти, а давление на страны СНГ осложнит внешнеторговые операции". Никита Кулагин

Аналитик Наталия Пырьева обращает внимание на факторы поддержки рубля:

"С одной стороны, есть слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне охлаждения потребительского спроса под влиянием высоких ставок. С другой стороны – есть высокие продажи валюты со стороны экспортеров, которые продолжают перевыполнять обязательную продажу валютной выручки, реализуя около 70% при нормативе 40%". Наталия Пырьева

Есть и большой риск: экспортеры аккумулируют свободную ликвидность на рублевых депозитах под высокие проценты, но при этом опасаются держать валюту на счетах в условиях потенциального усиления контроля США.

При этом Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб (Великобритания) предлагает неочевидный взгляд.

"Президент России Владимир Путин может попросту проигнорировать тарифы Трампа, из-за чего у главы Белого дома останется меньше рычагов давления. Это может привести к обратному результату". Эд Арнольд

Действительно, позиции Москвы подкреплены устойчивыми торговыми отношениями с Китаем, Индией и странами БРИКС, которые поддерживают российское экономическое пространство и смягчают удар западных санкций.

Три сценария

На 29 июля 2025 года официальный курс Банка России по доллару составляет 79,5782 рубля за доллар. Валютный рынок демонстрирует колебания в диапазоне примерно 78–81 рубль с всплесками волатильности до 83 рублей и выше на фоне новостных шоков.

В итоге аналитики прогнозируют развитие событий по трем сценариям.

Позитивный. В краткосрочной перспективе рубль останется в диапазоне 78–83 рублей за доллар.

В краткосрочной перспективе рубль останется в диапазоне 78–83 рублей за доллар. Негативный. При сохранении напряженности в международной политике возможно ослабление до 90–95 рублей к концу года.

При сохранении напряженности в международной политике возможно ослабление до 90–95 рублей к концу года. Наихудший. В этом сценарии курс может достичь отметки 100 рублей за доллар в течение следующего года, если санкционное давление усилится, а внутренние резервы ослабнут.

Как могут отразиться новые санкции на Казахстане?

Российский рубль оказывает значительное влияние на экономику Казахстана и курс тенге. Согласно данным отраслевого конъюнктурного обзора предприятий, проведенного Нацбанком Казахстана с участием более 2,7 тысячи предприятий из различных отраслей, доминирование российской валюты наблюдается в большинстве секторов.

"В I квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей". Отраслевой конъюнктурный обзор НБРК

Российский рубль является доминирующей валютой в большинстве отраслей, за исключением горнодобывающей промышленности, где преобладает доллар США.

Например, в обрабатывающей промышленности доля предприятий, использующих RUB в расчетах, составляет 55,4%, в строительстве – 40,5%, в сельском хозяйстве – 37,3%, в транспорте и складировании – 29,5%.

Наиболее заметный рост негативного влияния курса рубля наблюдается в торговле, где доля предприятий, ощутивших это влияние, составила примерно 45%.

Доллар США (USD) доминирует в горнодобывающей промышленности (61,7% предприятий используют USD). Его доля значительно ниже в других секторах (например, в торговле – 26,4%, в обрабатывающей промышленности – 19,2%).

Китайский юань (CNY) и казахстанский тенге (KZT) имеют меньшую долю в расчетах. Тенге в расчетах в I квартале 2025 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 21,7%.

Таким образом, зависимость от российского рубля является ключевым фактором для казахстанского бизнеса в 2025 году.