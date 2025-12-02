#АЭС в Казахстане
Общество

15-20 тыс. тенге за кг: может ли Казахстан столкнуться с дефицитом мяса

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 2 декабря 2025 года рассказал, насколько вероятен дефицит мяса в Казахстане и резкий рост цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, эксперт по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков заявил, что мясо в Казахстане может скоро стоить 15-20 тыс. тенге за килограмм и что страна будет вынуждена экспортировать его из Узбекистана. Они поинтересовались, насколько реалистичен данный прогноз.

"Нет, мы в корне не согласны с таким утверждением, потому что у нас животноводство – это одна из динамично развивающихся отраслей. Перед нами поставлена задача – разработать и утвердить комплексную программу развития животноводства, которая бы предусматривала четкие индикаторы, четкие задачи и планы по достижению необходимых объемов производства, в том числе мяса", – сказал Азат Султанов.

Речь, по его словам, идет не только о производстве говядины, но и развитии таких направлений, как кролиководство и даже мараловодство.

"Все отрасли будут охвачены государственной поддержкой, льготным финансированием. В будущем что мы видим? Это кратное увеличение поголовья, в том числе крупного рогатого скота... Поэтому говорить о том, что мы будем импортировать говядину с других стран – это в корне неправильно. Импорт у нас есть, но он минимальный и в основном это блочное мясо, которое идет на переработку для производства консервированной продукции. Массово сельхозтоваропроизводители и потребители ту же самую говядину у нас не завозят. Либо это премиальное мясо на те же стейки, или блочное мясо для переработки – не на рынок", – добавил вице-министр.

6 ноября 2025 сообщалось, что мировые цены на говядину достигли исторического максимума, впервые преодолев отметку в 7 долларов за килограмм. Причиной тому послужили трудности, с которыми столкнулись ведущие производители.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
