Общество

Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:28 Фото: freepik
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, какие тенденции складываются на рынке ипотечных кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам дождаться снижения базовой ставки или сейчас все-таки купить квартиру в ипотеку.

"Вопрос сложный. Персональным финансовым консультантом мы точно выступать не можем. Но в целом общий совет для всех – никогда не покупай на пике", – сказал Тимур Сулейменов.

Между тем, он не исключает экономического замедления в первом квартале 2026 года, "пока система будет адаптироваться к новой налоговой реформе".

"Возможно, соответственно, некоторое затухание инфляции в силу нашей политики, мер правительства, затухание общего роста цен и, соответственно, роста цен по отдельным отраслям. Будет это или нет в строительном секторе – я не отраслевой эксперт, мне сложно говорить. Но есть факторы, которые, наоборот, говорят, что будет стабилизация и некое снижение. Но в любом случае при уровне базовой ставки в районе 18%, а рыночной ипотеки – 20% и выше – приобретение жилья может стать тяжелым бременем и, наверное, лучше повременить с ним. Если позволяют личные условия", – резюмировал глава Нацбанка.

5 ноября 2025 года председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о планах пересмотреть методику ипотечного кредитования.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
