Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 ноября
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 29 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,57 тенге; евро – 594,83 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 72,84 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
511,44 тенге на покупку, 518,41 тенге на продажу.
Курс евро:
591,37 тенге на покупку, 601,35 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,5 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
512,71 тенге на покупку, 515,11 тенге на продажу.
Курс евро:
591,15 тенге на покупку, 597,86 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.
