Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 29 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,57 тенге; евро – 594,83 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 72,84 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 511,44 тенге на покупку, 518,41 тенге на продажу. Курс евро: 591,37 тенге на покупку, 601,35 тенге на продажу. Курс рубля: 6,5 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 512,71 тенге на покупку, 515,11 тенге на продажу. Курс евро: 591,15 тенге на покупку, 597,86 тенге на продажу. Курс рубля: 6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.

