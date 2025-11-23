Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
По состоянию на 23 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,93 тенге; евро – 598,38 тенге; российский рубль – 6,59 тенге; китайский юань – 72,89 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
519,99 тенге на покупку, 523,33 тенге на продажу.
Курс евро:
598,41 тенге на покупку, 604,45 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,45 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
520,43 тенге на покупку, 522,56 тенге на продажу.
Курс евро:
598,92 тенге на покупку, 603,55 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,43 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
