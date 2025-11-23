#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 23 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,93 тенге; евро – 598,38 тенге; российский рубль – 6,59 тенге; китайский юань – 72,89 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

519,99 тенге на покупку, 523,33 тенге на продажу.

Курс евро:

598,41 тенге на покупку, 604,45 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,45 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

520,43 тенге на покупку, 522,56 тенге на продажу.

Курс евро:

598,92 тенге на покупку, 603,55 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,43 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах – читайте в нашем аналитическом материале.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
