Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 23 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,93 тенге; евро – 598,38 тенге; российский рубль – 6,59 тенге; китайский юань – 72,89 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 519,99 тенге на покупку, 523,33 тенге на продажу. Курс евро: 598,41 тенге на покупку, 604,45 тенге на продажу. Курс рубля: 6,45 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 520,43 тенге на покупку, 522,56 тенге на продажу. Курс евро: 598,92 тенге на покупку, 603,55 тенге на продажу. Курс рубля: 6,43 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу. Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах – читайте в нашем аналитическом материале.

