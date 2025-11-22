Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 22 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,93 тенге; евро – 598,38 тенге; российский рубль – 6,59 тенге; китайский юань – 72,89 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 519,68 тенге на покупку, 523,42 тенге на продажу. Курс евро: 598,14 тенге на покупку, 604,37 тенге на продажу. Курс рубля: 6,45 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 520,43 тенге на покупку, 522,71 тенге на продажу. Курс евро: 598,71 тенге на покупку, 603,31 тенге на продажу. Курс рубля: 6,44 тенге на покупку, 6,56 тенге на продажу. Материал по теме Кто имеет право получить отсрочку по кредиту Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах – читайте в нашем аналитическом материале.

