Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 ноября
По состоянию на 30 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,57 тенге; евро – 594,83 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 72,84 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
511,42 тенге на покупку, 518,39 тенге на продажу.
Курс евро:
591,46 тенге на покупку, 601,44 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,5 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
513,72 тенге на покупку, 515,94 тенге на продажу.
Курс евро:
591,32 тенге на покупку, 598,35 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,49 тенге на покупку, 6,61 тенге на продажу.
