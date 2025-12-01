Ломка стереотипов: доллар сдает позиции, а Нацбанк "сушит" ликвидность

Вопреки привычным ожиданиям осеннего ослабления, национальная валюта Казахстана демонстрирует уверенную силу. По итогам ноября курс тенге укрепился к доллару больше чем на 3,2%, закрепившись 1 декабря на отметке 513,45, сообщает Zakon.kz.

Если смотреть шире, тренд на укрепление длится уже три месяца – за это время валюта США потеряла в весе почти 5%.

Фундамент укрепления

Фактически все аналитики полагают, что нынешняя динамика – не случайный отскок, а закономерный результат жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка. Регулятор удерживает базовую ставку на высоком уровне 18%, что делает тенговые активы безальтернативно выгодными. В условиях, когда доходность в тенге перекрывает инфляцию, интерес к скупке валюты естественным образом падает, считают в Ассоциации финансистов Казахстана.

"Хотя сохранение базовой ставки на уровне 18% во многом уже было учтено в котировках, заметную поддержку тенге могло оказать ястребиное заявление Нацбанка. Монетарный регулятор послал сигнал о необходимости сохранения высоких ставок в течение следующих семи месяцев и не исключил возможности дополнительного повышения базовой ставки". АФК

Как отмечает экономист Руслан Султанов, ноябрьские торги на бирже прошли под знаком "устойчивого предложения доллара". Налоговая неделя заставила экспортеров и квазигосударственный сектор активно продавать выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. В пиковые дни, 19 и 28 ноября, объемы торгов превышали 400 млн долларов, что создало мощную поддержку для тенге.

"Внешние факторы (колебания нефти и нейтральный DXY) не дали контртренда, поэтому траекторию определили локальные потоки: рынок "завалили" продажами иностранной валюты, и тенге закономерно укрепился". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Жесткая рука регулятора

И действительно, главным архитектором стабильности выступает Нацбанк, который перешел к решительным действиям по оздоровлению финансовой системы. Глава регулятора Тимур Сулейменов открыто заявил о борьбе с "избыточной ликвидностью".

"Это деньги, которых много в экономике, против них нет товаров, и этот профицит ликвидности колебался в районе 7-8 трлн несколько лет". Тимур Сулейменов

Чтобы убрать этот "навес", Нацбанк резко повысил минимальные резервные требования для банков. То есть регулятор связывает лишнюю, неутилизированную ликвидность почти в 4 трлн тенге без каких-либо расходов со стороны государства.

Эти меры работают как "финансовый пылесос", убирая с рынка инфляционное давление и укрепляя доверие к нацвалюте. В планах – увеличить объем нот Нацбанка до 1,5 трлн тенге, что даст еще больше контроля над денежной массой.

Конец эпохи "вечного падения"?

Эксперты во всем этом видят важный психологический слом. Экономист Эльдар Шамсутдинов указывает, что рынок, привыкший к постоянному ослаблению нацвалюты, сталкивается с новой реальностью. Даже самые устойчивые, казалось бы, тренды на девальвацию не являются вечными. Текущее укрепление – это напоминание о том, что игра против тенге в условиях высоких ставок становится убыточной стратегией.

Мир, в котором монетарный режим стабильности ХХ века сосуществует с новыми цифровыми инструментами квазиденежной природы, неизбежно будет характеризоваться скачкообразностью, нелинейностью и временными фазами впечатляющей силы обратных движений.

"Укрепление тенге последних недель, возможно, не начало нового устойчивого тренда, но точное напоминание, что ни один тренд не является гарантией. В условиях растущей энтропии единственная постоянная величина – это изменчивость". Эльдар Шамсутдинов

Прогноз на декабрь: стабильность тенге сохраняется

Чего ждать в конце года? Фундаментальных причин для разворота тренда нет. Хотя объемы продаж валюты из Национального фонда в декабре немного снизятся (до 400-500 млн долларов против 600 млн в ноябре), рынок уже адаптировался к этим объемам.

Аналитики прогнозируют спокойное завершение года. Средние ожидания трейдеров (Аpecon, Investing) находятся в "комфортном коридоре" 512-520 тенге за доллар. При этом Нацбанк продолжает придерживаться политики невмешательства, позволяя рынку самому находить равновесие, которое сейчас явно складывается в пользу тенге.