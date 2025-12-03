500 тенге за доллар – уже не мечта, а почти реальность

Сегодня утром курс доллара к тенге на рынке Форекс достиг отметки 505,86, упав на 0,26% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Это движение стало кульминацией стремительного укрепления национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Сигналы рынка: расшифровка

Вчера, 2 декабря, на бирже KASE национальная валюта РК так же шла вверх, завершив сессию на отметке 507,25 тенге за доллар (укрепление 4,8 тенге). За последнюю неделю доллар подешевел на 2,47%, за месяц – на 3,71%, а за три месяца – на 6,3%.

Динамика торгов однозначно указывает на доминирование предложения доллара. По данным экономиста Эльдара Шамсутдинова, средневзвешенный курс доллара показал движение вниз на 0,98% относительно понедельника.

"Диапазон существенно сместился вниз: 505,85–511,00, минимум обновился на -5,06 тенге (-0,99%), что указывает на мощный приток предложения доллара. Закрытие на 507,25 (-4,04 тенге) подтверждает устойчивость тренда". Эльдар Шамсутдинов

Важно, что объем операций по USD/KZT_TOM резко вырос до 407 миллионов долларов (+65,5%), а количество сделок увеличилось до 952 (+48%).

Примечание. USD/KZT_TOM – это торговый инструмент на KASE, представляющий собой операции обмена долларов США (USD) на тенге (KZT) с расчетами на следующий рабочий день (T+1, или "tomorrow").

Стоит отметить, что год назад национальная валюта была значительно слабее: по официальным данным Национального банка РК, 3 декабря 2024 года курс доллара составлял 524,58 тенге.

Фото: Zakon.kz

Объяснение финансистов

Среди аналитиков существуют разногласия относительно того, является ли текущее укрепление фундаментальным.

Некоторые эксперты полагают, что официальные причины повышения, такие как приток валюты из-за размещения евробондов и последующий интерес к тенге со стороны иностранных инвесторов, могут носить нефундаментальный, разовый характер.

С этой оценкой не согласна Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), которая приводит комплекс других факторов.

"Основными причинами движения пары USD/KZT могут являться привлекательный курс приобретения иностранной валюты, завершение разовых крупных конвертаций иностранной валюты, новостной фон вокруг КТК и коррекция цен на нефть ранее". АФК

Приток средств нерезидентов в ноябре ускорился примерно до 800 миллионов долларов в сравнении с показателем 400 миллионов долларов в октябре после повышения базовой ставки. Таким образом, текущие высокие ставки значительно повысили интерес к тенговым активам, заключает АФК.

Версия Нацбанка

Интересно, но в этих объяснениях нет упоминаний о роли Нацбанка РК. Между тем регулятор может так же сглаживать колебания курса. В декабре Национальный банк намерен продать порядка 1,4 миллиарда долларов (в ноябре было продано около 1,5 миллиарда долларов).

Относительно будущего курса сделано такое заявление:

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБРК

В итоге, как мы уже упоминали, по прогнозу многих аналитиков, в частности, экспертов Apecon и Investing, доллар продолжит свое падение, и страна может войти в новый год при курсе 500 тенге за доллар.