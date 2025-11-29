Экономика согласованных действий

В Казахстане утверждена Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Документ призван обеспечить плавный, но эффективный переход от ручного управления экономикой к системной координации политики и обеспечить качественный рост ВВП не ниже 5% в год при одновременном повышении реальных доходов населения. Разбираемся, почему эта программа потребовалась именно сейчас.

Системная разбалансировка

В последние годы Казахстан жил в условиях разноскоростной экономики: с одной стороны происходил высокий рост отдельных секторов и рекордные инвестиции в обрабатывающую промышленность, с другой – наблюдалось двойное давление инфляции и тарифов, слабое кредитование бизнеса и стагнация доходов. Эти скорости зачастую задавала не локальная внутренняя ситуация, а события, происходящие в мире, и вынуждающие правительства многих стран в ускоренном режиме перестраивать свои стратегии развития, с учетом мгновенно изменившейся геополитической конъюнктуры. В таких условиях правительству приходилось реагировать оперативно и точечно. И именно этой разбалансировкой продиктована выработка новой архитектуры экономической политики.

Программа совместных действий на 2026-2028 годы стала документом, который синхронизирует фискальные, монетарные и структурные решения в единую стратегию. Она должна стать ключевым инструментом повышения уровня жизни граждан через устойчивый рост и снижение инфляции. Главная цель – не просто экономический рост, а чтобы его ощущали граждане.

Экономика на прочной базе

По итогам десяти месяцев 2025 года ВВП Казахстана вырос на 6,4%. Реальный сектор прибавил 8,2%, услуги – 5,3%. Наибольший рост зафиксирован в транспорте, строительстве, добыче полезных ископаемых, торговле (+9%) и машиностроении (+11,5%).

Такой фон позволяет перейти от антикризисных мер к политике опережающего роста.

Главный приоритет программы – развитие несырьевых секторов и повышение совокупной производительности, то есть эффективности использования капитала и труда.

На этой базе формируется новый инвестиционный цикл. Ежегодно планируется запуск более 100 проектов в обрабатывающей промышленности и АПК, а также 17 проектов высокого передела. Приоритетом являются несырьевые сектора и рост совокупной производительности.

Главным институтом реализации программы определен холдинг "Байтерек", который завершает трансформацию в полноценный Инвестиционный холдинг страны. Определено, что приоритетными сферами станут химия и нефтегазохимия (42% портфеля проектов холдинга), транспорт и логистика (19,6%), энергетика (12,1%), ГМК (7,1%), АПК и пищевая промышленность (6,4%).

Для старта программ в трехлетнем периоде правительство будет докапитализировать холдинг на 1 трлн тенге ежегодно. Но при этом холдинг берет обязательства кредитовать экономику на суммы до 8 трлн тенге в год. Соответственно, ключевая ставка делается на вовлечение банков второго уровня и частного капитала. В целом, доля инвестиций в основной капитал может вырасти до 21% ВВП к 2028 году.

При этом бюджетная и денежно-кредитная политика теперь действуют синхронно. Ожидается, что к 2028 году дефицит бюджета сократится до 0,9% ВВП, ненефтяной – до 2,7%, а госдолг не должен превысить 26%. Нацбанк проводит контрцикличную политику: в фазе роста ограничивает кредитное давление на инфляцию, в фазе охлаждения поддерживает ликвидность экономики. Такой подход должен одновременно удержать инфляцию вблизи целевых 5% и стимулировать развитие кредитования. Для банковской системы это переход от реагирования к управлению рисками, а для государства – шанс укрепить суверенный кредитный рейтинг и статус нетто-кредитора.

Чем новая программа отличается от прежних циклов

Экономическая политика Казахстана нередко вынужденно смещалась на оперативное решение отдельных задач, требующих экстренного вмешательства. Теперь все эти направления сведены в единую логику: рост должен быть устойчивым, диверсифицированным и технологичным.

Программа вводит понятие "совокупной производительности" как основного индикатора эффективности экономики. Рост ВВП теперь рассматривается не как результат расширения затрат, а как следствие повышения эффективности использования ресурсов. Это шаг к новому типу роста, не экстенсивному, а основанному на инновациях, капитале и человеческом потенциале.

Экономическая стратегия 2026-2028 годов стала не просто программой чисел, а четким планом по созданию новой институциональной дисциплины. Рост экономики в 5% в год должен стать не всплеском, а нормой, а рост реальных доходов на 2-3% – не следствием инфляции, а результатом эффективности. Тем самым, правительство делает ставку на синхронизированную экономику, где устойчивость и развитие становятся дополнением и логичным продолжением всех решений и действий.