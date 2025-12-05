#Казахстан в сравнении
Финансы

Назван город Казахстана с самой большой инфляцией

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 11:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Цены на социально значимые продукты в Казахстане растут медленнее общей инфляции, однако в регионах базовая продуктовая корзина часто обгоняет официальные показатели. Где именно рост стоимости еды ударил по карману сильнее всего, выяснял Zakon.kz.

Инфляционный разрыв

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в среднем по городам страны индекс цен на социальные продукты (СЗПТ) за год составил 109,1%, что означает удорожание базовых продуктов примерно на 9%. Этот рост оказался ниже общей продовольственной инфляции, которая по официальной статистике держится на уровне 12,4% в годовом выражении.

Однако реальная картина в регионах показывает существенный разброс.

Разница между самым "спокойным" городом (где рост чуть выше 106%) и лидером антирейтинга (более 114%) наглядно демонстрирует, насколько по-разному ощущается инфляционное давление в стране.

Мясо, гречка, молоко разгоняют рост цен

Ключевыми факторами удорожания корзины СЗПТ по стране стали мясо, крупы и растительные масла, показывающие двузначные темпы роста:

  • говядина (лопаточно-грудная часть): в среднем по городам показывает годовой индекс 126%;
  • подсолнечное масло: средний индекс 120,7%;
  • гречка: средний индекс 116,5%, при этом в отдельных городах поднимается до 140-150%;
  • молочные продукты: сливочное масло превышает индекс в 112%, кефир и творог растут выше 110%.

Где продукты подорожали сильнее всего?

В период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года быстрее всего среди обследованных городов росли цены на СЗПТ в Жезказгане.

Совокупный индекс по "социалке" здесь достиг 114,8% при среднем уровне 109,1%. Это означает, что для жителей города базовая продуктовая корзина подорожала почти на 15%, заметно сильнее, чем в среднем по стране.

Больше всего в Жезказгане подорожали:

  1. говядина – индекс 142,4%,
  2. гречка – 145,8%,
  3. подсолнечное масло – 128,8%,
  4. морковь – 117,2%.

В итоге привычный набор "мясо плюс каша и овощи" именно в этом городе дорожает быстрее всего.

Из других городов, где рост цен на еду приближается к показателям общей инфляции, отметим Актобе (113,8%), Семей (111,7%), Тараз (111,4%), Актау (111,2%), Усть-Каменогорск (110,3%).

Где инфляция сдержаннее всего

На противоположном полюсе ценового давления оказались Алматы и Астана, где годовой индекс по социально значимым товарам удержался вокруг 107-109%.

  • Минимальные темпы удорожания зафиксированы в Астане (индекс 106,9%).
  • В Алматы годовой индекс СЗПТ составил 109,4%.

Благодаря более жесткому контролю наценок и использованию стабфондов именно мегаполисы выглядят относительно комфортными по базовой еде. В то время как моногорода и отдельные промышленные центры уходят в ценовой перегрев.

При этом даже в столицах инфляционное давление остается заметным: говядина (около 122,6% в Алматы), картофель (128,4% в Астане) дорожают быстрее всего.

Товары-стабилизаторы

Сдерживающее влияние на общий индекс оказали несколько базовых товаров, которые либо подешевели, либо выросли незначительно.

  • Шлифованный рис: средний индекс 85,8%, а в ряде регионов опускается к 73-77% (двузначное снижение).
  • Пшеничная мука первого сорта: средний индекс 99,3%.
  • Рожки (весовые макароны): 97,5%.
  • Яйца первой категории (103%) и сахар-песок (106%).

В итоге получаем выводы. Минимальные темпы удорожания за год, зафиксированные в Алматы и Астане, во многом объясняются более жестким контролем наценок и использованием стабилизационных фондов именно в мегаполисах. Благодаря этим мерам крупные города выглядят относительно комфортными по базовой еде. В то же время моногорода и отдельные промышленные центры уходят в выраженный ценовой перегрев, что требует особого внимания со стороны местных исполнительных органов.

Отметим, что Нацбанк Казахстана пересмотрел прогнозы по инфляции на 2025 год до 12-13%. На 2026 год диапазон прогноза расширен до 9,5-12,5%.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
