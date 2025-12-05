Назван город Казахстана с самой большой инфляцией

Цены на социально значимые продукты в Казахстане растут медленнее общей инфляции, однако в регионах базовая продуктовая корзина часто обгоняет официальные показатели. Где именно рост стоимости еды ударил по карману сильнее всего, выяснял Zakon.kz.

Инфляционный разрыв

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в среднем по городам страны индекс цен на социальные продукты (СЗПТ) за год составил 109,1%, что означает удорожание базовых продуктов примерно на 9%. Этот рост оказался ниже общей продовольственной инфляции, которая по официальной статистике держится на уровне 12,4% в годовом выражении.

Однако реальная картина в регионах показывает существенный разброс.

Разница между самым "спокойным" городом (где рост чуть выше 106%) и лидером антирейтинга (более 114%) наглядно демонстрирует, насколько по-разному ощущается инфляционное давление в стране.

Мясо, гречка, молоко разгоняют рост цен

Ключевыми факторами удорожания корзины СЗПТ по стране стали мясо, крупы и растительные масла, показывающие двузначные темпы роста:

говядина (лопаточно-грудная часть): в среднем по городам показывает годовой индекс 126%;

подсолнечное масло: средний индекс 120,7%;

гречка: средний индекс 116,5%, при этом в отдельных городах поднимается до 140-150%;

молочные продукты: сливочное масло превышает индекс в 112%, кефир и творог растут выше 110%.

Где продукты подорожали сильнее всего?

В период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года быстрее всего среди обследованных городов росли цены на СЗПТ в Жезказгане.

Совокупный индекс по "социалке" здесь достиг 114,8% при среднем уровне 109,1%. Это означает, что для жителей города базовая продуктовая корзина подорожала почти на 15%, заметно сильнее, чем в среднем по стране.

Больше всего в Жезказгане подорожали:

говядина – индекс 142,4%, гречка – 145,8%, подсолнечное масло – 128,8%, морковь – 117,2%.

В итоге привычный набор "мясо плюс каша и овощи" именно в этом городе дорожает быстрее всего.

Из других городов, где рост цен на еду приближается к показателям общей инфляции, отметим Актобе (113,8%), Семей (111,7%), Тараз (111,4%), Актау (111,2%), Усть-Каменогорск (110,3%).

Где инфляция сдержаннее всего

На противоположном полюсе ценового давления оказались Алматы и Астана, где годовой индекс по социально значимым товарам удержался вокруг 107-109%.

Минимальные темпы удорожания зафиксированы в Астане (индекс 106,9%).

В Алматы годовой индекс СЗПТ составил 109,4%.

Благодаря более жесткому контролю наценок и использованию стабфондов именно мегаполисы выглядят относительно комфортными по базовой еде. В то время как моногорода и отдельные промышленные центры уходят в ценовой перегрев.

При этом даже в столицах инфляционное давление остается заметным: говядина (около 122,6% в Алматы), картофель (128,4% в Астане) дорожают быстрее всего.

Товары-стабилизаторы

Сдерживающее влияние на общий индекс оказали несколько базовых товаров, которые либо подешевели, либо выросли незначительно.

Шлифованный рис: средний индекс 85,8%, а в ряде регионов опускается к 73-77% (двузначное снижение).

Пшеничная мука первого сорта: средний индекс 99,3%.

Рожки (весовые макароны): 97,5%.

Яйца первой категории (103%) и сахар-песок (106%).

В итоге получаем выводы. Минимальные темпы удорожания за год, зафиксированные в Алматы и Астане, во многом объясняются более жестким контролем наценок и использованием стабилизационных фондов именно в мегаполисах. Благодаря этим мерам крупные города выглядят относительно комфортными по базовой еде. В то же время моногорода и отдельные промышленные центры уходят в выраженный ценовой перегрев, что требует особого внимания со стороны местных исполнительных органов.

Отметим, что Нацбанк Казахстана пересмотрел прогнозы по инфляции на 2025 год до 12-13%. На 2026 год диапазон прогноза расширен до 9,5-12,5%.