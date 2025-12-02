Курс доллара упал почти на пять тенге на торгах 2 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,2 тенге, снизившись на 4,8 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,07 тенге (-0,68).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508,1-510,7 тенге, евро – по 588,9-594,7 тенге, рубли – по 6,47-6,59.

Мировые цены на нефть растут на торгах 2 декабря.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent были стабильны на уровне 63,2 доллара за баррель, тогда как контракты на американскую смесь WTI выросли в цене на 0,13%, до 59,4 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,45 тенге, евро – 596,99 тенге, рубля – 6,59 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.