Курс доллара упал почти на пять тенге на торгах 2 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,2 тенге, снизившись на 4,8 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,07 тенге (-0,68).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508,1-510,7 тенге, евро – по 588,9-594,7 тенге, рубли – по 6,47-6,59.
Мировые цены на нефть растут на торгах 2 декабря.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent были стабильны на уровне 63,2 доллара за баррель, тогда как контракты на американскую смесь WTI выросли в цене на 0,13%, до 59,4 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,45 тенге, евро – 596,99 тенге, рубля – 6,59 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.