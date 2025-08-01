Вложить или сэкономить: почему казахстанцы перестали покупать золото

В Казахстане наблюдается парадоксальная ситуация. В то время как в мире стоимость золота стремительно растет, интерес населения к нему падает. За год продажи золотых слитков населению сократились почти в 10 раз, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка РК, во II квартале 2025 года банки и отдельные обменные пункты реализовали населению 4 008 мерных слитков общим весом 79,3 кг. Для сравнения: во II квартале 2024 года было продано 14 752 слитка общим весом 779,2 кг. Это наглядно демонстрирует, как высокая цена влияет на поведение инвесторов.

Как отмечает финансист Арсен Темирбаев, причин для такого поведения населения несколько. Главная из них – цена.

"Рост цены сделал золото менее доступным для массового покупателя. За год цена грамма выросла почти на 60%, поэтому реальные затраты на приобретение слитков заметно увеличились. Это отпугивает многих частных инвесторов". Арсен Темирбаев

Действительно: если 1 августа 2024 года 1 грамм золота стоил 36 869,49 тенге, то сегодня, 1 августа 2025 года, уже 58 524,25 тенге. Рост составляет 58,73%.

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Однако дело не только в стоимости. Есть и второй важный фактор, ограничивающий продажи.

Весной в Казахстане была временная приостановка поставок мерных золотых слитков в банки и обменные пункты, связанная с производственно-логистическим циклом – добычей, переработкой и доставкой продукции. Большой поток слитков начался вновь к концу второго квартала 2025 года.

Между тем государство, в отличие от граждан, поступает по-другому. Нацбанк, согласно последним данным, продолжает стабильно наращивать свои золотовалютные резервы. По итогам июня 2025 года общий объем официальных резервных активов страны достиг 51,8 млрд долларов. Почти две трети этой суммы – 62,3%, или 32,3 млрд – приходится на золото.

Структура резервов страны остается сбалансированной, считает экономист Руслан Султанов.

"Золото в резервах продолжает доминировать – что при низкой ликвидности валютного рынка и нестабильности выглядит осознанным и правильным". Руслан Султанов

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В общем, пока население Казахстана наблюдает за ростом цен на золото со стороны, государство активно использует металл для диверсификации своих резервов.

Отметим, что в 2025 году НБРК планирует приобрести около 70 тонн золота. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Counci), за первые полгода регулятор уже увеличил свои резервы на 15 тонн. Это делает его крупнейшим покупателем золота среди центральных банков мира.

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