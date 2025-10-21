Каспий без границ: Казахстан и Азербайджан создадут единое туристическое пространство
Об этом 21 октября сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В Астане состоялся бизнес-форум "Казахстан – Азербайджан: экономическое сотрудничество в условиях развития искусственного интеллекта и индустриальных инициатив". В мероприятии приняли участие представители госорганов и бизнеса двух стран.
От казахстанской стороны с приветственным словом выступил председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нуртас Карипбаев.
"Каспий перестает быть границей – он становится единым туристским пространством, объединяющим культуру, природу и инновации", – заявил Карипбаев.
Стороны выразили намерение совместно развивать единый каспийский туристский маршрут, включающий экотуризм, культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные и гастрономические направления, а также событийный туризм.
Особое внимание на форуме уделили цифровизации отрасли. Казахстан представил виртуальную карту туриста, а в перспективе обсуждается создание общего цифрового пространства Каспия с использованием технологий искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и управления сезонностью.
В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), ТОО "Alakol Medical Tourism" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".
Как отметили участники, подписание меморандума станет важным шагом в расширении двустороннего сотрудничества и укреплении экономических связей между Казахстаном и Азербайджаном.
