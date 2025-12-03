#Казахстан в сравнении
Финансы

Доступ к инвестициям: Мажилис ратифицировал рамочное соглашение с фондом ОРЕС

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:03 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 3 декабря 2025 года приняли закон о ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что основной целью рамочного соглашения является организация операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития OPEC.

Рамочное соглашение направлено на:

  • предоставление займов и (или) гарантий фондом для финансирования инвестиционных проектов;
  • освобождение активов и доходов фонда от прямых налогов;
  • предоставление возможности конвертировать валюту и переводить средства;
  • определение статуса и режима фонда, а также предоставления ему привилегий и иммунитета;
  • защиту прав фонда и бенефициаров;
  • урегулирование споров через арбитражный суд.

10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
