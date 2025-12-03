Доступ к инвестициям: Мажилис ратифицировал рамочное соглашение с фондом ОРЕС

Депутаты Мажилиса 3 декабря 2025 года приняли закон о ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что основной целью рамочного соглашения является организация операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития OPEC.

Рамочное соглашение направлено на:

предоставление займов и (или) гарантий фондом для финансирования инвестиционных проектов;

освобождение активов и доходов фонда от прямых налогов;

предоставление возможности конвертировать валюту и переводить средства;

определение статуса и режима фонда, а также предоставления ему привилегий и иммунитета;

защиту прав фонда и бенефициаров;

урегулирование споров через арбитражный суд.

