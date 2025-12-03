Доступ к инвестициям: Мажилис ратифицировал рамочное соглашение с фондом ОРЕС
Депутаты Мажилиса 3 декабря 2025 года приняли закон о ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между правительством РК и Фондом международного развития ОРЕС и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении к документу указано, что основной целью рамочного соглашения является организация операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития OPEC.
Рамочное соглашение направлено на:
- предоставление займов и (или) гарантий фондом для финансирования инвестиционных проектов;
- освобождение активов и доходов фонда от прямых налогов;
- предоставление возможности конвертировать валюту и переводить средства;
- определение статуса и режима фонда, а также предоставления ему привилегий и иммунитета;
- защиту прав фонда и бенефициаров;
- урегулирование споров через арбитражный суд.
