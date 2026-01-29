#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Финансы

Казахстан и ОПЕК усиливают сотрудничество в финансовой сфере

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 29 января 2026 года ратифицировали соглашение об организации операций в частном секторе между правительством РК и Фондом международного развития ОПЕК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Закиржан Кузиев, соглашение направлено на стимулирование финансового сотрудничества и обеспечение устойчивого экономического развития страны.

"Документ формирует стабильную и прозрачную основу для привлечения займов, гарантий и других финансовых инструментов фонда. Сотрудничество с Фондом международного развития ОПЕК полностью соответствует приоритетам государственной политики, в том числе в части развития малого и среднего бизнеса и расширения доступа предпринимателей к долгосрочным финансовым ресурсам. Использование ресурсов фонда позволяет привлекать дополнительные внешние источники финансирования без увеличения нагрузки на государственный бюджет", – сказал депутат.

По его словам, направление финансирования через финансовые институты создает условия для расширения кредитования МСБ, увеличения сроков займов и повышения инвестиционной активности в приоритетных секторах экономики. Рамочное соглашение предусматривает понятные и прозрачные правила взаимодействия, при этом за правительством РК сохраняется право формировать позицию по финансируемым проектам, что позволяет увязывать деятельность фонда с национальными социально-экономическими приоритетами.

Сроки финансирования являются конкурентоспособными и отвечают потребностям бизнеса:

  • от 1 до 5 лет – по финансовым инструментам,
  • до 7 лет – для корпоративных заемщиков,
  • до 20 лет – для инфраструктурных проектов, что особенно важно для реализации долгосрочных инвестиционных инициатив.

Ориентировочные процентные ставки по займам в долларах формируются на уровне 2,5-5% годовых сверх базовой ставки, что соответствует условиям других международных финансовых организаций.

"Дополнительным преимуществом является институциональная нейтральность фонда, отсутствие необходимости создания постоянного представительства на территории страны, а также минимальные административные издержки как для государства, так и для бизнеса. С учетом планируемого увеличения объемов финансирования в среднесрочной перспективе Фонд международного развития ОПЕК может рассматриваться как эффективный инструмент диверсификации источников финансирования малого и среднего бизнеса, дополняющий действующие меры государственной поддержки", – добавил Кузиев.

Как отмечается, несмотря на то, что отбор проектов осуществляется фондом в соответствии с его правилами и процедурами, правительство Казахстана сохраняет право возражения и вето, что обеспечивает защиту национальных интересов при привлечении внешнего финансирования в частный сектор.

Такой механизм позволяет государству сохранять стратегический контроль над направлениями экономического развития без прямого административного вмешательства в рыночные процессы.

Ранее мы публиковали прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Контроль за частными охранными организациями усиливают в Казахстане
10:57, Сегодня
Контроль за частными охранными организациями усиливают в Казахстане
Доступ к инвестициям: Мажилис ратифицировал рамочное соглашение с фондом ОРЕС
14:03, 03 декабря 2025
Доступ к инвестициям: Мажилис ратифицировал рамочное соглашение с фондом ОРЕС
Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией
10:23, 22 января 2026
Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
11:51, Сегодня
Безумная драма произошла с лучшей теннисисткой Казахстана в битве за финал AО
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
11:42, Сегодня
Какое место занимает Казахстан в рейтинге УЕФА после провала "Кайрата" в ЛЧ
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
11:19, Сегодня
Звезда "Арсенала" поделился целями на Лигу чемпионов после победы над "Кайратом"
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
11:04, Сегодня
Стала известная большая цель сборной Казахстана по футболу (видео)
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: