Казахстан и ОПЕК усиливают сотрудничество в финансовой сфере

Депутаты Сената 29 января 2026 года ратифицировали соглашение об организации операций в частном секторе между правительством РК и Фондом международного развития ОПЕК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Закиржан Кузиев, соглашение направлено на стимулирование финансового сотрудничества и обеспечение устойчивого экономического развития страны.

"Документ формирует стабильную и прозрачную основу для привлечения займов, гарантий и других финансовых инструментов фонда. Сотрудничество с Фондом международного развития ОПЕК полностью соответствует приоритетам государственной политики, в том числе в части развития малого и среднего бизнеса и расширения доступа предпринимателей к долгосрочным финансовым ресурсам. Использование ресурсов фонда позволяет привлекать дополнительные внешние источники финансирования без увеличения нагрузки на государственный бюджет", – сказал депутат.

По его словам, направление финансирования через финансовые институты создает условия для расширения кредитования МСБ, увеличения сроков займов и повышения инвестиционной активности в приоритетных секторах экономики. Рамочное соглашение предусматривает понятные и прозрачные правила взаимодействия, при этом за правительством РК сохраняется право формировать позицию по финансируемым проектам, что позволяет увязывать деятельность фонда с национальными социально-экономическими приоритетами.

Сроки финансирования являются конкурентоспособными и отвечают потребностям бизнеса:

от 1 до 5 лет – по финансовым инструментам,

до 7 лет – для корпоративных заемщиков,

до 20 лет – для инфраструктурных проектов, что особенно важно для реализации долгосрочных инвестиционных инициатив.

Ориентировочные процентные ставки по займам в долларах формируются на уровне 2,5-5% годовых сверх базовой ставки, что соответствует условиям других международных финансовых организаций.

"Дополнительным преимуществом является институциональная нейтральность фонда, отсутствие необходимости создания постоянного представительства на территории страны, а также минимальные административные издержки как для государства, так и для бизнеса. С учетом планируемого увеличения объемов финансирования в среднесрочной перспективе Фонд международного развития ОПЕК может рассматриваться как эффективный инструмент диверсификации источников финансирования малого и среднего бизнеса, дополняющий действующие меры государственной поддержки", – добавил Кузиев.

Как отмечается, несмотря на то, что отбор проектов осуществляется фондом в соответствии с его правилами и процедурами, правительство Казахстана сохраняет право возражения и вето, что обеспечивает защиту национальных интересов при привлечении внешнего финансирования в частный сектор.

Такой механизм позволяет государству сохранять стратегический контроль над направлениями экономического развития без прямого административного вмешательства в рыночные процессы.

