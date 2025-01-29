Мажилис ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергетических систем

Депутаты Мажилиса 29 января 2025 года приняли закон о ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем двух стран. Документ направлен в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил, что энергосистема Казахстана работает в параллельном режиме с энергосистемой Российской Федерации.

"Параллельная работа электроэнергетических систем является важным фактором надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики. Основной целью проекта Соглашения по обеспечению параллельной работы энергосистем является необходимость формализовать взаимоотношения сторон, возникающие в процессе параллельной работы, а также определить основные условия, на которых это взаимодействие осуществляется", – озвучил министр.

С его слов, в связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, а также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях, величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1500 МВт.

"В соответствии с протоколом 23-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и России, было поручено внести изменения и дополнения в Соглашение от 2009 года. (...) В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и, предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений между АО "KEGOC" и ПАО "Интер РА", – озвучил Саткалиев.

Он заявил, что предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений.

"Необходимо отметить, что изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7-15% по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась. После чего по итогам длительных переговоров норму рентабельности Интер РАО снизило с 15% до 5%. В связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5%. По итогу определена среднечасовая величина допустимого отклонения фактического сальдо перетоков от заданного диспетчерским графиком на уровне +/-150 МВт, в пределах которого не оплачивается мощность, услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО "Россети", покупка и продажа электроэнергии осуществляются по равнозначной цене", – сказал министр.

Он рассказал, что в процессе согласования Соглашения с заинтересованными государственными органами Казахстана было определено, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан изменение более половины первоначального текста международного договора требует утверждения его в новой редакции, в связи чем, казахстанская сторона известила российскую сторону.



"Переговорной группой в составе представителей Министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО "РФЦ по ВИЭ" были проработаны соответствующие поправки в вышеуказанное соглашение, в рамках которых была обеспечена минимизация требований российской стороны и защита национальных интересов Республики Казахстан. В том числе, получены положительные экспертные заключения НПП РК "Атамекен" и аккредитованных организаций. По итогам которого, 9 ноября 2023 года Соглашение подписано между Министерствами энергетики РК и РФ", – резюмировал он.

24 января 2025 года заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, сколько денег потребуется на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.