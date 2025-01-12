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Общество

Армию Казахстана вновь признали лучшей среди стран Центральной Азии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 10:22 Фото: akorda.kz
Global Firepower-2025 обновил рейтинги военной мощи мировых государств. Казахстан поднялся в списке на одну строчку, подтвердив свое лидерство среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году РК занимала 58-е место из 145, а в 2023 – 63.

Сейчас 58 позиция отдана Узбекистану, тогда как военный потенциал Казахстана в 2025 году позволил стране подняться на 57-ю строчку рейтинга. Туркменистан находится на 77 месте, Кыргызстан – на 105, Таджикистан – на 108.

В рейтинге GFP учитывается порядка 60 различных показателей: численность военных частей, финансы, логистика и география.

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 10:22

Фото: скриншот globalfirepower

По основным показателям наша страна сейчас занимает 17-е место в мире по количеству реактивной системы залпового огня (407 единиц) и 21-ю позицию по самоходной артиллерии.

Лидером рейтинга военной мощи в мире стали США, которые имеют самый крупный армейский бюджет – 800 млрд долларов. Также в топе Россия, которая обладает ядерным потенциалом и развитой оборонной промышленностью. На третьем месте – Китай, имеющий самую большую армию.

Последнюю, 145 строчку рейтинга занимает Бутан.

Ранее стало известно, что военно-технические школы Казахстана будут готовить специалистов дефицитных направлений.

Андрей Дюсупов
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