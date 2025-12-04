Ждать ли финансового кризиса в 2026 году – мнения аналитиков

Эксперты оценивают вероятность нового мирового финансового кризиса в 2026 году в 30–45%. На фоне замедления роста мировой экономики, инверсии кривой доходности госдолг развитых стран достиг рекордных уровней, а небанковские финансовые организации стали уязвимыми, сообщает Zakon.kz.

Две ключевые угрозы по версии BIS

На прошлой неделе глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос представил доклад о том, какие фискальные вызовы формируются в условиях меняющейся мировой финансовой системы. Банк выделил две главные проблемы.

Первая – чрезмерно высокий госдолг в развитых странах, включая США и Японию.

Вторая – то, как этот долг финансируется: все больше активов перекочевывает из банковского сектора в небанковские организации, которые не обладают таким же уровнем регулирования и устойчивости. Это делает систему более хрупкой.

Примечание. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS) — международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчетов; кроме того, это центр экономических и денежно-кредитных исследований.

Уровень риска 45%: что говорит история

Аналитик Анатолий Амелин, как бы в продолжение темы, отмечает, что мировая экономика вступает в период повышенной неопределенности. Специалисты все чаще говорят о высокой вероятности нового кризиса в конце 2025 – начале 2026 года.

За последние 30 лет человечество уже не раз сталкивалось с подобными потрясениями – от азиатского кризиса 1997 года и российского дефолта до обвала 2008 года. У всех этих кризисов были общие причины: чрезмерные долги, переоцененные активы, зависимость от дешевого финансирования и слабый контроль над рисками.

По оценкам Амелина, в ближайшие 12–18 месяцев шанс нового глобального кризиса составляет 30–45%. Перед кризисом 2008 года вероятность была около 30–35%, а перед пандемией – практически нулевой.

Какие сигналы уже видны?

Сейчас наблюдается целый комплекс факторов, которые могут запустить новую волну нестабильности, указывает BIS.

Инверсия кривой доходности США – индикатор, который исторически предсказывал рецессию (сейчас –0,45–0,90 п.п.).

Замедление роста мирового ВВП: в 2025 году он может упасть до примерно 2,3%.

Кризис китайского рынка недвижимости.

Рост торговых конфликтов и ужесточение тарифов.

Повышенная уязвимость финансового сектора, особенно в высокорисковых кредитах и небанковских структурах.

Примечание: Инверсия кривой доходности – это ситуация, когда краткосрочные государственные займы стоят дороже, чем долгосрочные, и это является одним из индикаторов надвигающейся рецессии.

Госдолг, который уже невозможно игнорировать

По словам Эрнандеса де Косa, госдолг развитых стран достиг исторического максимума и продолжает расти. Причин несколько:

опасения новых экономических потрясений; стареющее население негативное отношение к миграции, что сокращает налоговую базу; нежелание политиков сокращать бюджетный дефицит.

Единственный реальный способ остановить рост долгов – ускорить экономический рост, в том числе за счет развития искусственного интеллекта и повышения производительности.

Риски небанковского сектора

Структура мировых финансов заметно изменилась. С 2008 по 2023 год доля небанковских финансовых организаций выросла почти в четыре раза быстрее, чем доля банков.

К таким организациям относятся хедж–фонды, фонды денежного рынка, страховые компании, пенсионные фонды. Они работают с финансами, но не имеют банковской лицензии, а значит – их деятельность регулируется слабее.

Глава BIS предупреждает: рост госдолга и сокращение банковских операций создали разрыв между количеством выпускаемых облигаций и активами банковских дилеров, которые обеспечивают ликвидность рынка.

"Чем больше госдолговых бумаг на руках у НФО, тем выше риск того, что они не смогут справиться с внезапными финансовыми потрясениями". Эрнандес де Кос

Характерный пример – кризис на британском рынке золота в 2022 году, вызванный несоответствием сроков погашения обязательств у пенсионных фондов и страховых компаний.

Хедж–фонды: тихая угроза

Отдельный риск – хедж–фонды, которые активно используют кредитное плечо. Леверидж позволяет им многократно увеличивать потенциальную прибыль, но так же усиливает и потери.

Примечание. Кредитное плечо (леверидж) – это использование заемных средств для увеличения потенциальной прибыли. Например, если хедж–фонд имеет 1 миллион долларов собственного капитала и занимает 9 миллионов долларов, его кредитное плечо составляет 10 к 1. Это многократно усиливает как прибыль, так и убытки.

Хедж–фонды могут занимать средства на сумму, равную или превышающую рыночную стоимость залога, часто с нулевыми дисконтами на обеспечение по краткосрочным займам. Например, около 70% двусторонних РЕПО (соглашений об обратном выкупе) с хедж–фондами в долларах США предоставляются без комиссий.

Многие фонды занимают суммы, сопоставимые с рыночной стоимостью их залога, причем нередко – почти без дополнительных требований к обеспечению. До 70% двусторонних РЕПО в долларах предоставляются хедж–фондам без комиссий.

"Если такое финансирование внезапно исчезнет, это может вызвать цепную реакцию на рынках", – предупреждает Эрнандес де Кос.

Куда делась ВТО?

Кроме этого, многие эксперты считают одним из главных рисков торговые войны, начавшиеся год назад. Так, экономист Олег Пендзин подчеркивает, что мир и так давно не выходит из состояния кризиса: стабильных периодов почти не было. По его мнению, одним из главных источников напряженности является внешнеторговая политика США, которая при Дональде Трампе изменила привычные правила мировой торговли.

"Мы уже и не вспоминаем о Всемирной торговой организации - ее, по сути, не существует. Все сводится к принципу: прав тот, у кого больше силы". Олег Пендзин

В конце добавим, что до финансового кризиса 2007–2009 годов Банк международных расчетов нередко вызывал недовольство у регуляторов: его предупреждения о рисках адаптивной денежно–кредитной политики, избыточных заимствованиях, завышенных ценах на активы и недостаточной прозрачности считались излишне тревожными. Но именно игнорирование этих сигналов привело к одному из самых разрушительных кризисов в современной истории, который запустил глобальную рецессию и стал питательной средой для популистской политики. Как считают эксперты, сегодня, когда мир снова приближается к опасной черте, спорить с подобными предупреждениями становится "непозволительной роскошью".

