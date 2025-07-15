Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк

Постановлением правления Национального банка от 23 июня 2025 года внесены изменения в перечень, формы, сроки и Правила представления отчетности коллекторским агентством, сообщает Zakon.kz.

Так, Перечень отчетности коллекторского агентства изложен в новой редакции.

Отчетность коллекторского агентства включает в себя:

отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;

отчет о принятых в работу займах (микрокредитах);

отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;

отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц;

отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов;

отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства.

Также в новой редакции изложены:

форма отчета о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;

форма отчета о принятых в работу займах (микрокредитах);

форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);

форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;

форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;

форма отчета о результатах урегулирования задолженности физических лиц;

форма отчета о структуре обязательств в разрезе кредиторов;

форма отчета об основных финансовых показателях коллекторского агентства.

Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального банка РК".

Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до 0, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге.

Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем и хранится в коллекторском агентстве.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается руководителем, а на период его отсутствия – лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Постановление вводится в действие с 25 июля 2025 года.