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Право

Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:45 Фото: freepik
Постановлением правления Национального банка от 23 июня 2025 года внесены изменения в перечень, формы, сроки и Правила представления отчетности коллекторским агентством, сообщает Zakon.kz.

Так, Перечень отчетности коллекторского агентства изложен в новой редакции.

Отчетность коллекторского агентства включает в себя:

  • отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;
  • отчет о принятых в работу займах (микрокредитах);
  • отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
  • отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);
  • отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;
  • отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
  • отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц;
  • отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов;
  • отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства.

Также в новой редакции изложены:

  • форма отчета о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;
  • форма отчета о принятых в работу займах (микрокредитах);
  • форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);
  • форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;
  • форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
  • форма отчета о результатах урегулирования задолженности физических лиц;
  • форма отчета о структуре обязательств в разрезе кредиторов;
  • форма отчета об основных финансовых показателях коллекторского агентства.

Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального банка РК".

Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.

Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до 0, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге.

Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем и хранится в коллекторском агентстве.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается руководителем, а на период его отсутствия – лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

Постановление вводится в действие с  25 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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