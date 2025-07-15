Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк
Так, Перечень отчетности коллекторского агентства изложен в новой редакции.
Отчетность коллекторского агентства включает в себя:
- отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;
- отчет о принятых в работу займах (микрокредитах);
- отчет о принятых займах (микрокредитах) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
- отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);
- отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;
- отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
- отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц;
- отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов;
- отчет об основных финансовых показателях коллекторского агентства.
Также в новой редакции изложены:
- форма отчета о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования;
- форма отчета о принятых в работу займах (микрокредитах);
- форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам);
- форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация;
- форма отчета о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов;
- форма отчета о результатах урегулирования задолженности физических лиц;
- форма отчета о структуре обязательств в разрезе кредиторов;
- форма отчета об основных финансовых показателях коллекторского агентства.
Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального банка РК".
Данные в отчетности указываются в национальной валюте РК – тенге.
Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.
Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до 0, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге.
Отчетность на бумажном носителе подписывается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем и хранится в коллекторском агентстве.
Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается руководителем, а на период его отсутствия – лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.
Постановление вводится в действие с 25 июля 2025 года.