#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Финансы

Брать микрокредиты в Казахстане становится сложнее и опаснее

рука деньги кошелек, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:59 Фото: freepik
Микрофинансовый сектор Казахстана резко сократил активы до 3,5 трлн тенге, что сигнализирует о серьезной консолидации рынка и ужесточении доступа к микрокредитам для населения и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), уменьшились за III квартал 2025 года на 1,7%. Главным фактором, повлиявшим на динамику, стало снижение ссудного портфеля микрофинансовых организаций. Общий портфель займов сектора сократился на 3,7% до 3,0 трлн тенге.

Конвертация крупной МФО сжала кредитование бизнеса

Основное давление на статистику оказало преобразование большой МФО в банк второго уровня. По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, это привело к резкому снижению объемов кредитования малого бизнеса: займы, выданные субъектам бизнеса, уменьшились на 7,7% до 1,8 трлн тенге.

Параллельно с этим, микрокредиты, выданные населению, напротив, выросли на 2,3% за квартал и достигли 1,3 трлн тенге. Этот рост был обеспечен активностью ломбардов. Эксперты отмечают опасность такой динамики.

Обращение к ломбардам часто является признаком более острой, критической нужды в деньгах, что само по себе уже сопряжено с высоким риском и таит опасность как для заемщика, так и для финансовой системы.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД составил 4,4%, что в целом стабильно. Однако в портфеле населения доля проблемных микрокредитов выросла до 6,4% (против 6,0% на начало года).

На фоне этих процессов активы ООМФД выросли на 5,8% до 1,3 трлн тенге, что говорит об укреплении финансовой устойчивости оставшихся игроков.

Регулятор продолжает "зачистку" рынка. В III квартале 2025 года было применено 148 административных взысканий, включая лишение лицензий 3 организаций, что подчеркивает жесткий контроль за соблюдением законодательства.

Цена "оздоровления" для бизнеса и граждан

По нашему мнению, текущая консолидация – это баланс между снижением системных рисков для финансового рынка и ростом барьеров для частных заемщиков.

Плюсы: устойчивость и качество портфеля

  • Уход крупных, потенциально рискованных игроков и рост собственного капитала оставшихся ООМФД (на 5,8%) делают сектор более устойчивым к внешним шокам.
  • Общее снижение доли проблемных долгов (NPL90+) по сектору до 4,4% свидетельствует о более осторожном и профессиональном подходе к оценке рисков. Регуляторный надзор заставляет организации соблюдать более высокие стандарты, что защищает добросовестных участников рынка.

Минусы: доступность и социальные риски

  • Сокращение ссудного портфеля (на 7,7%) означает, что предпринимателям становится сложнее получить финансирование. Это создает финансовые барьеры для инвестиций, поскольку малый бизнес часто зависит от краткосрочных микрокредитов.
  • Увеличение доли проблемных долгов в портфеле населения (до 6,4%) – тревожный сигнал. Несмотря на общее "оздоровление" сектора, рост потребительского кредитования через ломбарды усиливает риск попадания граждан в долговую яму.

Ранее мы сообщили, что кредитный портфель Казахстана достиг 42 трлн тенге. Почти весь прирост обеспечили валютные займы крупного бизнеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Правила предоставления микрокредитов утвердили в Казахстане
14:36, 04 сентября 2025
Правила предоставления микрокредитов утвердили в Казахстане
В Казахстане изменили правила предоставления микрокредитов онлайн
10:16, 08 ноября 2023
В Казахстане изменили правила предоставления микрокредитов онлайн
Утверждены новые правила отнесения активов по микрокредитам к сомнительным и безнадежным
12:25, 03 октября 2025
Утверждены новые правила отнесения активов по микрокредитам к сомнительным и безнадежным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: