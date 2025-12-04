Брать микрокредиты в Казахстане становится сложнее и опаснее

Микрофинансовый сектор Казахстана резко сократил активы до 3,5 трлн тенге, что сигнализирует о серьезной консолидации рынка и ужесточении доступа к микрокредитам для населения и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), уменьшились за III квартал 2025 года на 1,7%. Главным фактором, повлиявшим на динамику, стало снижение ссудного портфеля микрофинансовых организаций. Общий портфель займов сектора сократился на 3,7% до 3,0 трлн тенге.

Конвертация крупной МФО сжала кредитование бизнеса

Основное давление на статистику оказало преобразование большой МФО в банк второго уровня. По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, это привело к резкому снижению объемов кредитования малого бизнеса: займы, выданные субъектам бизнеса, уменьшились на 7,7% до 1,8 трлн тенге.

Параллельно с этим, микрокредиты, выданные населению, напротив, выросли на 2,3% за квартал и достигли 1,3 трлн тенге. Этот рост был обеспечен активностью ломбардов. Эксперты отмечают опасность такой динамики.

Обращение к ломбардам часто является признаком более острой, критической нужды в деньгах, что само по себе уже сопряжено с высоким риском и таит опасность как для заемщика, так и для финансовой системы.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД составил 4,4%, что в целом стабильно. Однако в портфеле населения доля проблемных микрокредитов выросла до 6,4% (против 6,0% на начало года).

На фоне этих процессов активы ООМФД выросли на 5,8% до 1,3 трлн тенге, что говорит об укреплении финансовой устойчивости оставшихся игроков.

Регулятор продолжает "зачистку" рынка. В III квартале 2025 года было применено 148 административных взысканий, включая лишение лицензий 3 организаций, что подчеркивает жесткий контроль за соблюдением законодательства.

Цена "оздоровления" для бизнеса и граждан

По нашему мнению, текущая консолидация – это баланс между снижением системных рисков для финансового рынка и ростом барьеров для частных заемщиков.

Плюсы: устойчивость и качество портфеля

Уход крупных, потенциально рискованных игроков и рост собственного капитала оставшихся ООМФД (на 5,8%) делают сектор более устойчивым к внешним шокам.

Общее снижение доли проблемных долгов (NPL90+) по сектору до 4,4% свидетельствует о более осторожном и профессиональном подходе к оценке рисков. Регуляторный надзор заставляет организации соблюдать более высокие стандарты, что защищает добросовестных участников рынка.

Минусы: доступность и социальные риски

Сокращение ссудного портфеля (на 7,7%) означает, что предпринимателям становится сложнее получить финансирование. Это создает финансовые барьеры для инвестиций, поскольку малый бизнес часто зависит от краткосрочных микрокредитов.

Увеличение доли проблемных долгов в портфеле населения (до 6,4%) – тревожный сигнал. Несмотря на общее "оздоровление" сектора, рост потребительского кредитования через ломбарды усиливает риск попадания граждан в долговую яму.

Ранее мы сообщили, что кредитный портфель Казахстана достиг 42 трлн тенге. Почти весь прирост обеспечили валютные займы крупного бизнеса.