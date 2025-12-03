Ипотека буксует, бизнес разгоняется: как меняется кредитный рынок Казахстана

Кредитный портфель Казахстана достиг 42 трлн тенге. Почти весь прирост обеспечили валютные займы крупного бизнеса, в то время как ипотечный сегмент впервые продемонстрировал признаки насыщения, сообщает Zakon.kz.

Больше четверти ВВП

По состоянию на 1 ноября 2025 года совокупный кредитный портфель банковского сектора, включая АО "Банк Развития Казахстана" (БРК), достиг 42,0 трлн тенге, увеличившись за месяц на 0,9%, или на 385,2 млрд тенге.

Этот объем составляет около 25,9% от ВВП страны, что является важным индикатором финансового "плеча", на котором работает реальный сектор.

Объем кредитов, выданных только банками второго уровня (БВУ), составил 39,1 трлн тенге. Вклад БРК (2,8 трлн тенге) критически важен в части финансирования крупных и приоритетных инфраструктурных проектов.

Рост бизнеса за счет валютных вливаний

Существенный вклад в общий рост (140,7 млрд тенге) внесли кредиты бизнесу, которые достигли 17,7 трлн тенге. При этом рост был обеспечен исключительно иностранной валютой, отмечает экономист Руслан Султанов.

Кредиты бизнесу в валюте выросли на 132,2 млрд тенге, или на 2,5%, став наибольшим относительным увеличением во всей структуре. Это может свидетельствовать о том, что компании, возможно, начали активнее использовать экспортную выручку или хеджировать ставки в тенге после повышения базовой.

Тенговые кредиты бизнесу выросли крайне слабо – всего на 8,5 млрд тенге, или на 0,1%, застыв вблизи 12,4 трлн тенге.

"Если смотреть по масштабам, то рост в валютных кредитах дал почти 93,9% от всего прироста в сегменте кредитования бизнеса. Это редкий случай, когда именно валютная компонента оказалась ключевым источником прироста, а не тенговая". Руслан Султанов

Активность бизнеса

Крупный бизнес продолжает уверенно наращивать заимствования: прирост составил 97,4 млрд тенге (1,4% м/м), достигнув 7,2 трлн тенге.

Малый бизнес прибавил 56,6 млрд тенге (0,7% м/м), доведя портфель до 7,6 трлн тенге.

Средний бизнес, напротив, сократил объем заимствований на 13,3 млрд тенге (-0,5% м/м), до 2,9 трлн тенге. По мнению эксперта, именно средний бизнес оказался наиболее чувствительным к росту стоимости заимствований после повышения базовой ставки.

Ипотека и замедление потребления

Потребительский сегмент продолжает расти – кредиты населению увеличились на 244,5 млрд тенге (1,0% м/м), составив 24,3 трлн тенге. Весь прирост пришелся на тенговые займы; валютные кредиты сократились, что говорит об отсутствии спроса со стороны домохозяйств.

Потребительские кредиты остались основным фактором роста, достигнув 16,4 трлн тенге (67,4% портфеля населения) при росте на 142,8 млрд тенге (0,9% м/м), отражая замедление темпов.

Ипотека показала небольшой прирост на 73,9 млрд тенге, или на 1,1%. По мнению экономиста Руслана Султанова, это указывает на насыщение рынка в условиях ужесточения программ государственной поддержки. Ипотечные займы составили 6,8 трлн тенге (27,9% портфеля населения).

Кредиты на прочие цели выросли на 2,5%, или на 27,8 млрд тенге, составив 1,1 трлн тенге, что может объясняться сезонным спросом.

Смещение рисков

Ужесточение денежно-кредитных условий с октября и требования по МРТ с сентября 2025 года, а также прочие регуляторные изменения начали оказывать умеренно охлаждающее влияние. Это особенно заметно по замедлению тенгового кредитования бизнеса и снижению в сегменте среднего бизнеса.

"Однако валютный сегмент, напротив, активизировался, особенно у крупных заемщиков, которые, возможно, имеют экспортную выручку или валютные доходы". Руслан Султанов

Таким образом, рисковая структура кредитного портфеля смещается в сторону больших компаний и валютных обязательств, что в будущем может повлиять на устойчивость системы при внешних шоках, предупреждает экономист.

