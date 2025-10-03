#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены новые правила отнесения активов по микрокредитам к сомнительным и безнадежным

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 12:25 Фото: pexels
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года утверждены Правила отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также создания провизий (резервов) против них.

Так, говорится, что активы и условные обязательства по предоставленным микрокредитам оцениваются на индивидуальной и однородной основе.

Классификация (реклассификация) активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и формирование провизий (резервов) против них осуществляется на основании следующих условий:

  • соответствие фактических действий по классификации активов, условных обязательств по предоставленным микрокредитам и формированию провизий (резервов) требованиям Правил и внутренних документов микрофинансовой организации;
  • комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере классификации активов, условных обязательств по предоставленным микрокредитам и формирования провизий (резервов) против них;
  • своевременность классификации (реклассификации) активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам или формирования провизий (резервов), достоверность отражения изменений размера провизий в учете и отчетности.

Активы и условные обязательства по предоставленным микрокредитам подразделяются на стандартные и классифицированные.

Актив по предоставленному микрокредиту, не относящийся к классифицированному, является стандартным.

Условное обязательство по предоставленному микрокредиту, не относящееся к классифицированному, является стандартным.

Классифицированные активы и условные обязательства по предоставленным микрокредитам подразделяются на следующие категории в зависимости от размера сформированных провизий (резервов):

сомнительные:

  • сомнительные 1 категории – более 0,01% и менее или равно 5% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту;
  • сомнительные 2 категории – более 5,01% и менее или равно 10% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту;
  • сомнительные 3 категории – более 10,01% и менее или равно 20% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту;
  • сомнительные 4 категории – более 20,01% и менее или равно 25% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту;
  • сомнительные 5 категории – более 25,01% и менее или равно 50% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту;
  • безнадежные – более 50,01% провизий (резервов) от валовой балансовой стоимости актива или условного обязательства по предоставленному микрокредиту. 

Правила также устанавливают порядок создания провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
