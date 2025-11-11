Стало известно, на что больше всего тратят иностранные туристы в Казахстане

В Казахстане структура затрат зарубежных путешественников отражает интерес к местной кухне, гостеприимству и товарам, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, в среднем иностранные туристы наибольшую часть своих средств направляют на питание в ресторанах и кафе Казахстана – 27%. Это показывает интерес гостей страны к местной гастрономии и развитию культуры общественного питания.

Также значительная часть трат направляется на проживание – 23%, что демонстрирует спрос на гостиничные услуги. Еще 23% расходов туристы оставляют на покупку потребительских товаров, которые включают продукты, сувениры и изделия национального производства.

А авиаперевозки составляют около 12% расходов иностранных гостей.

На аренду автомобилей, чтобы самостоятельно знакомиться с достопримечательностями и природными ландшафтами страны, иностранные туристы оставляют 4% своего бюджета. Еще 4% они тратят на спортивные и рекреационные услуги, включая участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Кроме того, в среднем 3% трат приходится на покупку изделий, обладающих ценностью, – ювелирных украшений, предметов искусства и антиквариата.

Отметим, что среднестатистические данные о расходах иностранных посетителей в РК проанализировала компания Kazakh Tourism.

