Безналичные расчеты в Казахстане достигли исторического максимума, но с большой оговоркой

Операции по "безналу" обновили сразу два рекорда: по количеству операций в целом и по использованию карт за рубежом. Однако без сюрприза не обошлось: вмешалась главная тормозящая сила – инфляция. Zakon.kz разбирался в деталях денежного парадокса.

Дома растем, но почему-то падаем...

Согласно данным Нацбанка РК, в октябре 2025 года в Казахстане совершено более 1,2 млрд безналичных операций по картам как местных, так и зарубежных эмитентов. Этот показатель является историческим максимумом с умеренными темпами роста: +4% месяц к месяцу (м/м) и +8% год к году (г/г).

Как отмечает Первое кредитное бюро, по суммам транзакций рекордов не зафиксировано. Показатель составил 16,8 трлн тенге за месяц, продемонстрировав номинальный рост +7% м/м и +9% г/г.

И вот главный контраст. Номинальный годовой рост суммы (+9% г/г) был полностью поглощен инфляцией (свыше 12% в ноябре). Это привело к тому, что реальный объем безналичных расчетов (скорректированный на рост цен) не вырос, а сократился примерно на 3%.

Фото: Zakon.kz

А за границей все хорошо

Второй рекорд, напротив, демонстрирует существенный реальный рост – он установлен по использованию казахстанских карточек за рубежом:

количество операций: 25,3 млн безналичных транзакций;

темпы роста: +13% м/м и +15% г/г (статистика доступна с октября 2019 года).

Сумма этих заграничных транзакций составила 425,4 млрд тенге. При расчете с учетом ослабления курса национальной валюты к доллару реальный годовой рост объема этих транзакций составил 7%.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, на фоне внутреннего спада реальной покупательной способности на внешних рынках наблюдается уверенный и существенный рост активности казахстанских потребителей.

Ранее мы сообщили, что больше всего денег казахстанцы отправляют в Узбекистан, Россию и Турцию. А вот в Казахстан приходит больше всего денежных переводов из России.