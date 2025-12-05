Курс доллара вернул свои позиции, подорожав почти на 4 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,89 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,60 тенге (+0,11).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,70 тенге (+1,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,3-506,8 тенге, евро – по 586,9-592,9 тенге, рубли – по 6,51-6,64.
Мировые цены на нефть растут на торгах 5 декабря.
Так, февральский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,03%, до $63,28 за баррель.
WTI с поставкой в январе подорожала на 0,05%, до $59,69 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,65 тенге, евро – 582,89 тенге, рубля – 6,47 тенге.
