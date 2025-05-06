Золотое ралли: почему эксперты советуют скупать "желтый металл" прямо сейчас

Рынок золота переживает период значительного подъема. С начала года цена на него выросла примерно на 25%, достигнув новых рекордных отметок. Сегодня унция золота торгуется по 3.364,19 доллара, и это рост на 1,23% только за сутки, сообщает Zakon.kz.

Стратегические покупки центробанков

Ключевым фактором, поддерживающим устойчивый спрос на золото, остаются действия центральных банков стран мира. Они продолжают пополнять свои золотые резервы значительными объемами. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в первом квартале 2025 года общий мировой спрос на золото составил 1206 тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и является самым высоким показателем для первого квартала с 2016 года.

В первом квартале 2025 года среди наиболее активных покупателей золота выделялись:

Польша: увеличила резервы на 49 тонн;

Китай: Народный банк Китая добавил 13 тонн, доля золота в активах достигла 6,5%;

Чехия: Нацбанк Чехии увеличил резервы на 5 тонн;

Индия: Резервный банк Индии добавил 3 тонны, доведя объем до 880 тонн (около 12% от всех резервов);

Турция: Центральный банк Турции закупил 4 тонны;

Катар: увеличил запасы на 3 тонны;

Азербайджан: Государственный нефтяной фонд добавил 19 тонн. Золото составляет 26% его портфеля.

Фото: Zakon.kz

Потенциальные риски золотого рынка

Несмотря на сильные фундаментальные факторы, рынок золота не лишен рисков. Аналитики указывают на потенциальное, хотя и пока, скорее, теоретическое перенасыщение рынка. Высокие цены могут негативно сказаться на спросе в ювелирном секторе. Отмечается также некоторая волатильность на физическом рынке.

Аналитик Standard Chartered Сьюки Купер подчеркивает сохраняющиеся риски снижения цен.

"Возможное уменьшение геополитической напряженности и рецессионных рисков может уменьшить привлекательность золота как "безопасного актива". Сьюки Купер

Ситуация в Казахстане

Нацбанк Казахстана также следует общемировому тренду на наращивание золотых резервов. В первом квартале 2025 года регулятор приобрел 6 тонн золота. Объем монетарного золота в международных резервах страны на апрель 2025 года составил 29 143 млн долларов, это рост к началу года на 22,22%.

В апреле 2025 года глава НБРК Тимур Сулейменов подтвердил приостановку продаж золота за рубеж.

Приостановка экспорта золота – это не просто тактический шаг, а четкий сигнал, считает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Казахстан делает ставку на золото как на стратегический резерв и инструмент защиты от глобальных валютных и инфляционных рисков". Ергазы Таубаев

Кроме этого, регулятор сообщил о временном прекращении продаж мерных слитков аффинированного золота для банков второго уровня и обменных пунктов из-за особенностей производственно-логистического цикла. В качестве альтернативы гражданам предложено приобретать инвестиционные монеты из золота и серебра через филиалы Нацбанка без комиссии.

Наконец, Нацбанк планирует в 2025 году приобрести у казахстанских недропользователей около 70 тонн золота на сумму порядка 6 млрд долларов. Регулятор отметил, что рост цен на золото и увеличение объемов производства усилили эмиссию тенге, оказывая давление на инфляцию. Для компенсации этого эффекта Нацбанк продает иностранную валюту на внутреннем рынке, поддерживая макроэкономическую стабильность. Эти операции не влияют на общий объем золотовалютных резервов, так как покупки золота компенсируются продажами валюты.

По данным Нацбанка, сегодня цена одного грамма золота достигла 54 398,72 тенге. Только за один месяц золото выросло в цене больше чем на 7800 тенге за грамм.

Рынок золота вошел в фазу устойчивого роста, подпитываемого глобальной экономической и геополитической нестабильностью, стремлением стран к снижению зависимости от доллара и активными действиями центральных банков, утверждает Ергазы Таубаев.

"Для инвесторов, стремящихся защитить капитал от инфляции и турбулентности, вложения в золото в 2025 году представляются стратегически важной опцией, которой следует Казахстан". Ергазы Таубаев

При этом отметим, что за период с января 2024-го по январь 2025 года, по данным экономиста Галымжана Айтказина, международные резервы Казахстана показали разнонаправленную динамику: чистые ЗВР выросли на 29,8% (+10,3 млрд долларов); активы Нацфонда сократились на 1,7% (-982 млн долларов); чистые международные резервы в целом увеличились на 9,9% (+9,3 млрд долларов).