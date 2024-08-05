Минфин рассказал о важном нововведении для казахстанцев

В первом полугодии 2024 года Министерство финансов Казахстана сосредоточилось на модернизации налогового и таможенного администрирования, улучшении государственного контроля и оптимизации государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Основные достижения включают внедрение новой системы декларирования, усиление контроля за трансфертным ценообразованием и цифровизацию госуслуг. В то же время ведется работа по возвращению незаконно приобретенных активов.

Обзор о деятельности ведомства за полгода предоставила пресс-служба главы правительства.

Налогообложение

В первом полугодии 2024 года в государственный бюджет поступило 8,9 трлн тенге.

Вместе с тем проводилась работа по созданию современного института восстановления платежеспособности и банкротства физических лиц. С момента введения нового закона более 13 тыс. граждан с задолженностью на сумму 43 млрд тенге были признаны банкротами.

С 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования физических лиц. Бизнес-структуры подают "входные" декларации. В настоящее время принято более 1 млн отчетов.

Часть функций валютного контроля в области экспортно-импортных операций переданы Комитету государственных доходов. По итогам первого полугодия передано 335 материалов на сумму 3,3 млрд долларов США в правоохранительные органы по вопросам неисполненных обязательств.

Фото: primeminister.kz

25 марта 2024 года глава государства подписал поправки в закон о трансфертном ценообразовании, направленные на усиление контроля за участниками внешнеэкономической деятельности. Это позволит предотвратить потери доходов государства и установить справедливые рыночные цены на экспортируемые товары.

Кроме того, растет транзитный потенциал. На 36% увеличена пропускная способность пунктов пропуска с третьими странами. В первом полугодии 2024 года обработано свыше 600 тыс. автотранспортных средств, что на 160 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министерство продолжает работу по цифровизации и оптимизации таможенных бизнес-процессов. В апреле 2024 года была запущена система электронного декларирования экспресс-грузов. До конца года планируется поэтапное внедрение новой таможенной системы ИС "Кеден". Ведется работа над новым Налоговым кодексом, целью которого является создание благоприятных условий для бизнеса и ориентация на сервисное обслуживание и цифровизацию.

Государственные закупки

В первом полугодии 2024 года важным шагом к улучшению государственного управления стало принятие нового закона "О государственных закупках", который вступил в силу 1 июля 2024 года.

Этот закон ориентирован на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение процедур и дальнейшую автоматизацию процессов. Введены новые меры для общественного мониторинга закупок, пересмотра порядка обжалования их итогов и усиления ответственности поставщиков.

Закон предусматривает сокращение сроков и упрощение процедур закупок, жалобы будут рассматриваться самим организатором, что позволит ускорить процесс. В случае судебного обжалования итогов закупок процедуры не будут приостанавливаться.

Особое внимание уделяется внедрению института строительства "под ключ", при котором проекты будут реализовываться одним подрядчиком, начиная с проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Кроме того, внедряется гарантированный закуп товаров с использованием оффтейк-контрактов, а объем передаваемых работ на субподряд сокращен с 50 до 30%.

Важным нововведением стало создание Единой платформы закупок, которая объединит закупки нацкомпаний и Фонда "Самрук-Казына". Эта платформа обеспечит единый доступ к информации и процедурам по закупкам, что значительно упростит и ускорит процессы.

В марте 2024 года приняты меры по поддержке отечественных производителей, включая обязательную выплату аванса в размере 30%, освобождение от всех видов обеспечения и снижение неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств с 10 до 3% от суммы договора.

Государственный аудит

В первом полугодии проведено 847 аудиторских мероприятий на сумму 2 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 218 млрд тенге. Нарушения устранены на 174 млрд тенге. Министерство продолжает работу над повышением эффективности управления бюджетными средствами, активами государства и квазигосударственного сектора, включая расширение цифровых инструментов аудита.

Приняты законодательные меры по усовершенствованию деятельности ревизионных комиссий, включая утверждение порядка отбора и критериев оценки кандидатов на должности председателей и членов ревизионных комиссий.

Фото: primeminister.kz

Проект "Национальный фонд – детям"

В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Инициированный президентом проект "Национальный фонд – детям" предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования – улучшение жилищных условий и оплата образования.

В прошлом году был принят соответствующий закон, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором определен Единый накопительный пенсионный фонд.

В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по 100,05 доллара США. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.

Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму 1,3 млн долларов США. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года.

Возврат незаконно приобретенных активов

В рамках поручения главы государства начата работа по возврату государству незаконно приобретенных активов и вовлечению их в экономический оборот. Непосредственно работой по возврату активов занимается специально созданный комитет при Генеральной прокуратуре. Министерством финансов же ведется работа по управлению данными активами и направлению средств на реализацию социальных и экономических проектов.

Принята вся необходимая законодательная база и открыт Специальный государственный фонд, счет, на котором аккумулируются средства от реализации возвращенных активов, а также денежные средства, поступающие напрямую в рамках реализации закона.

Все возвращенные средства далее будут направлены на реализацию экономических и социальных проектов и станут работать на экономику Казахстана.

Цифровизация и государственные услуги

Министерство финансов Казахстана разработало новую архитектуру для цифровой экосистемы государственных финансов. Она включает в себя создание цифрового профиля государственных органов и предпринимателей. В рамках информационной системы бюджетного планирования каждому проекту будет присваиваться сквозной ID-номер, что позволит отслеживать его реализацию с начала до завершения. Это улучшит контроль за эффективным использованием бюджетных средств.

Также будет реализован инструмент "Маркет анализа при планировании и закупках", который поможет избежать завышенного планирования и упростит процесс, исключив необходимость прикладывания коммерческих предложений. Проект "Единое хранилище данных бухгалтерских операций" обеспечит единый учет всех финансовых операций. В 2023 году к системе подключены центральные государственные органы, а в этом году будут подключены и местные.

Фото: primeminister.kz

Министерство также упростило выдачу разрешений на проезд по территории Узбекистана для перевозчиков. С 15 апреля 2024 года благодаря интеграции информационных систем Казахстана и Узбекистана процесс полностью автоматизирован и переведен в цифровой формат. С момента запуска пилотного проекта 28 марта выдано 11,2 тыс. разрешений ИБР.

С июня упрощена процедура уплаты за государственные услуги на портале egov.kz и е-Лицензирование. Теперь пользователям не нужно заполнять множество реквизитов, что снижает риск ошибок и упрощает процесс оплаты. Автоматическое проставление реквизитов теперь действует для 198 платных государственных услуг.

В первом полугодии 2024 года заработал новый сервис для смены налогового режима, который предупреждает о превышении порога по НДС и необходимости смены режима через мобильное приложение банка. Это поможет избежать штрафов и неудобства налогоплательщиков.

Министерство финансов оказывает 48 государственных услуг, из которых 44 предоставляются в электронном виде. За первые шесть месяцев 2024 года было оказано 11,5 млн госуслуг. Ведется работа по обеспечению их доступности через смартфоны. В мобильном приложении eGov mobile уже доступны 22 госуслуги по налоговому и таможенному направлениям, а также аудиторской деятельности.