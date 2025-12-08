Курс доллара снова вырос на торгах 8 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,63 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,83 тенге (+0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,7-513,5 тенге, евро – по 591,9-597,6 тенге, рубли – по 6,49-6,61.
Мировые цены на нефть растут на торгах 8 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,82 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,12%, до $60,15 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,49 тенге, евро – 587,73 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 декабря, можно здесь.