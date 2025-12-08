Курс доллара снова вырос на торгах 8 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,63 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,83 тенге (+0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,7-513,5 тенге, евро – по 591,9-597,6 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,82 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,12%, до $60,15 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,49 тенге, евро – 587,73 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 декабря, можно здесь.