Курс доллара резко вырос на торгах 9 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,74 тенге, поднявшись на 5,53 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,69 тенге (+0,05).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,69 тенге (+0,85).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,5-520,1 тенге, евро – по 597,7-603,8 тенге, рубли – по 6,57-6,70.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 декабря.
Так, февральский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,2%, до $62,33 за баррель.
WTI с поставкой в январе тоже потерял в стоимости 0,3%, ее цена составляет $58,71 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,3 тенге, евро – 592,17 тенге, рубля – 6,63 тенге.
