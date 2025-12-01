Курс доллара слегка вырос на торгах 1 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,60 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,76 тенге (-0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-515 тенге, евро – по 593,9-599 тенге, рубли – по 6,51-6,62.

Мировые цены на нефть растут на торгах 1 декабря.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,96%, до 63,60 доллара за баррель.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,08%, до 59,77 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,53 тенге, евро – 592,43 тенге, рубля – 6,53 тенге.

