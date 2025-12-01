Курс доллара слегка вырос на торгах 1 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,60 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,76 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-515 тенге, евро – по 593,9-599 тенге, рубли – по 6,51-6,62.
Мировые цены на нефть растут на торгах 1 декабря.
Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,96%, до 63,60 доллара за баррель.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,08%, до 59,77 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,53 тенге, евро – 592,43 тенге, рубля – 6,53 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 декабря, можно здесь.