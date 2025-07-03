Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы

Подготовлен проект постановления АРРФР, которым вносятся изменения в Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа.

Проект разработан в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации" от 30 июня 2025 года, которым в том числе предусмотрен запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.

В частности, регламентируется порядок обмена сведениями о военнослужащих срочной службы между Министерством обороны и кредитными бюро для отражения этих данных в кредитном отчете физического лица.

Кроме того, проектом предусматривается отказ в предоставлении кредита банками и микрофинансовыми организациями физическому лицу призывного возраста, в случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы при проверке статуса клиента в его кредитном отчете.

Так, порядок взаимодействия государственных органов и кредитных бюро при обмене сведениями для прекращения кредиторами предоставления отсрочки платежей и возобновления начисления вознаграждения по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита дополнен новой главой: "Порядок получения кредитором сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих до предоставления банковского займа, микрокредита".

Предусматривается, что кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих отражают в кредитном отчете физического лица статус отношения к воинской службе "военнослужащий срочной воинской службы" с указанием даты издания приказа начальника департамента по делам обороны о призыве на срочную воинскую службу.

Кредитор до предоставления банковского займа, микрокредита физическому лицу призывного возраста проверяет его статус в кредитном отчете.

Кредитор не предоставляет банковские займы, микрокредиты военнослужащему срочной воинской службы при наличии статуса в его кредитном отчете.

При получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений об увольнении военнослужащего со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, Кредитное бюро исключает его статус из кредитного отчета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июля.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который, в частности, устанавливает запрет на выдачу кредитов военнослужащим.