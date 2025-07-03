#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Финансы

Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления АРРФР, которым вносятся изменения в Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа.

Проект разработан в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации" от 30 июня 2025 года, которым в том числе предусмотрен запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.

В частности, регламентируется порядок обмена сведениями о военнослужащих срочной службы между Министерством обороны и кредитными бюро для отражения этих данных в кредитном отчете физического лица.

Кроме того, проектом предусматривается отказ в предоставлении кредита банками и микрофинансовыми организациями физическому лицу призывного возраста, в случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы при проверке статуса клиента в его кредитном отчете.

Так, порядок взаимодействия государственных органов и кредитных бюро при обмене сведениями для прекращения кредиторами предоставления отсрочки платежей и возобновления начисления вознаграждения по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита дополнен новой главой: "Порядок получения кредитором сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих до предоставления банковского займа, микрокредита".

Предусматривается, что кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих отражают в кредитном отчете физического лица статус отношения к воинской службе "военнослужащий срочной воинской службы" с указанием даты издания приказа начальника департамента по делам обороны о призыве на срочную воинскую службу.

Кредитор до предоставления банковского займа, микрокредита физическому лицу призывного возраста проверяет его статус в кредитном отчете.

Кредитор не предоставляет банковские займы, микрокредиты военнослужащему срочной воинской службы при наличии статуса в его кредитном отчете.

При получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений об увольнении военнослужащего со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, Кредитное бюро исключает его статус из кредитного отчета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июля.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который, в частности, устанавливает запрет на выдачу кредитов военнослужащим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Валютный вызов: как беспрецедентный рост рубля отражается на экономике Казахстана
Финансы
16:06, Сегодня
Валютный вызов: как беспрецедентный рост рубля отражается на экономике Казахстана
Курс доллара начал расти на торгах 3 июля
Финансы
15:40, Сегодня
Курс доллара начал расти на торгах 3 июля
Утверждены правила мониторинга и контроля за долгом квазигосударственного сектора
Финансы
15:10, Сегодня
Утверждены правила мониторинга и контроля за долгом квазигосударственного сектора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: